Teilen

Bursa – Die ehemalige puertoricanische Volleyballspielerin der Texas Longhorns, Pilar Marie Victoria Lopez, 28, wurde in ihrer Wohnung in Bursa, Türkei, tot aufgefunden. Die Außenangreiferin sollte in dieser Saison für den Klub Nilüfer Belediyespor im türkischen Bursa spielen.

Ihre Leiche wurde entdeckt, nachdem sie nicht zum Mannschaftstraining erschienen war, was bei ihren Mannschaftskameraden und den Vereinsverantwortlichen Besorgnis auslöste.

Als wiederholte Versuche, sie zu kontaktieren, unbeantwortet blieben, suchten Beamte ihre Wohnung in der Besevler Mahallesi auf. Sie verschafften sich mit Hilfe eines Schlüsseldienstes Zutritt zu ihrer Wohnung und fanden Lopez regungslos in ihrem Bett. Das medizinische Personal bestätigte ihren Tod noch vor Ort.

Kenan Dastan, der Clubmanager von Nilufer Belediyespor, erklärte: „Wir haben mehrmals versucht, sie anzurufen, aber als wir sie nicht erreichen konnten, gingen wir in ihre Wohnung. Wir fanden sie leblos in ihrem Bett. Es ist ein verheerender Verlust für uns alle.“

Der Verein sprach ihrer Familie, Verwandten und Freunden sein Beileid aus. „In der kurzen Zeit, in der wir die Gelegenheit hatten, mit ihr zu arbeiten, werden wir uns immer an ihre Beiträge zu unserem Team und unserer Gemeinschaft erinnern“, hieß es weiter.

Keine Anzeichen für ein Verbrechen beim Tod der jungen Volleyballspielerin

Die Behörden untersuchen derzeit die Ursache für den Tod von Lopez. Die ersten Ermittlungen ergaben keine Anzeichen für ein Verbrechen; es gab kein gewaltsames Eindringen und die Wohnung wies keine Anzeichen eines Kampfes auf.

Lopez, die vor kurzem von Beziers Volley in Frankreich zu Nilüfer Belediyespor gewechselt war, hatte Berichten zufolge Medikamente gegen Schlafprobleme eingenommen. Es ist jedoch noch unklar, ob dies bei ihrem plötzlichen Tod eine Rolle spielte.

Die Staatsanwaltschaft von Bursa hat eine formelle Untersuchung eingeleitet. Zur Klärung der genauen Todesursache wird eine Autopsie durchgeführt. „Wir warten auf die Ergebnisse der Autopsie, um zu verstehen, was passiert ist“, fügte Dastan hinzu.