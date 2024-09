Pager-Explosionen: Türkische Armee setzt lokale Geräte ein

Ankara – Die türkischen Streitkräfte verwenden ausschließlich lokal entwickelte Kommunikationssysteme und Software, wie Verteidigungsquellen nach der Explosion hunderter elektronischer Geräte im Libanon klarstellten.

„Für den Fall, dass eine dritte Partei in den Produktionsprozess involviert ist, haben wir zusätzliche detaillierte Kontrollmechanismen im Beschaffungs- und Produktionsprozess“, so ein Sprecher gegenüber lokalen Medien.

„Ob bei den Operationen, die wir durchführen, dem laufenden Krieg in der Ukraine oder wie im Fall des Libanon, die Maßnahmen werden überprüft und neue Maßnahmen werden als Teil der Lehren, die aus jeder Entwicklung gezogen werden, entwickelt“, erklärte ein türkischer Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

„Im Zusammenhang mit diesem Vorfall führen wir als Verteidigungsministerium die notwendigen Untersuchungen durch“, fügte die Person hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Im Laufe von zwei Tagen detonierten von der Hisbollah benutzte Pager und Walkie-Talkies, wodurch einige Kämpfer verwundet und sogar verkrüppelt wurden, aber auch Zivilisten, die mit den sozialen Zweigen der Gruppe in Verbindung standen, verstümmelt wurden. Bei den Anschlägen wurden mindestens 32 Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und mehr als 3.000 weitere verletzt.

