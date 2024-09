Montenegro: Mafiaboss Binali Camgöz an Türkei ausgeliefert

Teilen

Istanbul – Die montenegrinischen Behörden haben Binali Camgöz, den Chef eines in İzmir ansässigen Verbrechersyndikats, nach umfangreichen diplomatischen Bemühungen unter Leitung des türkischen Geheimdienstes an die Türkei ausgeliefert.

Der montenegrinische Justizminister Bojan Bozovi erklärte gegenüber Medienvertretern, dass Camgöz eine Bedrohung für die innere und nationale Sicherheit Montenegros darstelle.

Er fügte auf der Pressekonferenz hinzu, dass die Entscheidung des ehemaligen Justizministers Andrej Milovic vom 22. Januar 2024 widerrufen wurde und eine Entscheidung getroffen wurde, die die Auslieferung von Camgoz an die Türkei ermöglicht.

Er wies darauf hin, dass er auch das Schreiben der Türkei berücksichtigt habe, in dem garantiert werde, dass Camgoz in diesem Land nicht unmenschlich behandelt werde. Er betonte, dass die Auslieferungsentscheidung endgültig sei und nicht angefochten werden könne.

Der ehemalige Justizminister lehnte noch im Januar die Auslieferung von Camgoz an die Türkei ab, wo er unter anderem wegen zweier Morde, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung, Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, bewaffneten Raubüberfalls und versuchten Mordes angeklagt ist.

Das Justizministerium begründete die Entscheidung, Camgoz nicht auszuliefern, mit seiner Behinderung und seiner kurdischen Volkszugehörigkeit, die ihn zur Zielscheibe von Verfolgung machen könnten, so die Erklärung im Januar.

„Montenegro entwickelt sich zu einem Land mit starken Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und einem glaubwürdigen und international respektierten Staat. Niemand wird jemals stärker sein als der Staat. Montenegro, ein sicheres Zuhause für seine Bürger und alle wohlmeinenden Menschen und Touristen und kein Hort der Kriminalität, ist unsere gemeinsame Aufgabe“, so Aleksa Bečić, Stellvertretender Premierminister von Montenegro, in einer Stellungnahme nach der Auslieferung.

Wer ist Binali Camgöz?

Der 1970 in Izmir geborene kurdischstämmige Binali Camgöz ist der Anführer eines der größten Syndikate der organisierten Kriminalität in der Türkei. Seine Familie stammt Medienberichten zufolge aus der osttürkischen Stadt Erzurum.

In der kriminellen Welt unter dem Decknamen „Deniz“ bekannt, hat sich Camgöz seit den 1990er Jahren in der Türkei mit Drogen- und Waffenhandel und verschiedenen Aktivitäten der organisierten Kriminalität einen Namen gemacht. Diese hochkarätige kriminelle Figur, die seit Jahren im Visier der internationalen Sicherheitsdienste steht, wurde weltweit mit einem roten Fahndungsaufruf von Interpol gesucht.

Camgöz hat ein umfangreiches Vorstrafenregister mit 41 Straftaten und landesweiten Haftbefehlen für 25 verschiedene Straftaten. Zuletzt war er für die Morde an zwei Personen in der westlichen Provinz İzmir am 4. und 6. Juni 2022 verantwortlich. Außerdem wird Camgöz‘ Name mit dem Fall von Jovan Vukotic in Verbindung gebracht, einem serbischen Bandenführer, der am 8. September 2022 im Istanbuler Stadtteil Şişli ermordet wurde.

Milli İstihbarat Teşkilatı, organize suç örgütü elebaşı „Deniz“ kod adlı Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye iadesini sağladı pic.twitter.com/SkICGBF9TN — Ulusal.com.tr (@ulusalcomtr) August 30, 2024

Zum Thema

– Türkei –

Istanbul: Drogenboss Jovan Vukotic erschossen

Jovan Vukotic, der Chef der Skaljari-Drogenbande, einer der berüchtigtsten Drogenbanden des Balkans, ist bei einem bewaffneten Anschlag in Istanbul getötet worden.