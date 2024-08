Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich verhaftet

Paris – Pavel Durov, der russische Milliardär, Gründer und CEO der Messaging-App Telegram, wurde am Samstagabend auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris verhaftet, wie französische Medien berichteten.

Durov wurde aufgrund eines französischen Haftbefehls in Gewahrsam genommen, als er nach einem Flug aus Aserbaidschan aus seinem Privatjet stieg, berichteten TF1 TV und BFM TV unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Personen. Der Haftbefehl bezieht sich angeblich auf Straftaten im Zusammenhang mit Telegram. Eine Bestätigung seitens der französischen Behörden gab es nicht.

Die Festnahme erfolgte den Berichten zufolge durch Ermittler des Nationalen Amtes für Betrugsbekämpfung, das zur französischen Zollbehörde gehört. Durov, der wegen angeblich unzureichender Moderation in der verschlüsselten Telegram-App kritisiert wurde, wird den Berichten zufolge beschuldigt, sich zu weigern, mit den Behörden zu kooperieren.

Telegram hatte sich bis Sonntagmorgen nicht zu der Verhaftung geäußert. Das französische Innenministerium und die Polizei gaben keinen Kommentar ab, berichtete Reuters. Das russische Außenministerium teilte mit, dass seine Botschaft in Paris die Situation um Durov kläre, so der Reuters-Bericht.

Nachdem Russland im Jahr 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine gestartet hatte, wurde Telegram zur Hauptquelle für ungefilterte – und manchmal irreführende – Inhalte beider Seiten über den Krieg und die Politik rund um den Konflikt. Durov sollte am Sonntag vor Gericht erscheinen, berichteten TF1 und BFM.

Pavel @durov, the founder of the instant messaging service @telegram, was detained at a French airport Saturday evening.

Durov will face possible charges later today. pic.twitter.com/wRwpMg9gV2

— TVP World (@TVPWorld_com) August 25, 2024