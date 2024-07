Teilen

Eine inoffizielle Bezeichnung für eine Delikatesse, die uns von Lachsen geschenkt wird, ist Roter Kaviar . Diese Bezeichnung entstand aufgrund der Assoziation mit der Hauptfarbe des Fleisches und des Kaviars dieser Fische. Zu den kommerziellen Lachsarten gehören Buckellachs, Ketalachs, Rotlachs, Silberlachs und Königslachs, die durch Wildfang gewonnen werden, sowie Atlantischer Lachs und Forelle, die in Aquafarmen in Europa gezüchtet werden.

Feinschmecker schätzen diese Delikatesse wegen der Vielfalt der raffinierten Geschmäcker, und Ernährungswissenschaftler wegen der hohen Nährwerte und der einzigartigen biochemischen Zusammensetzung.

Lachskaviar: Quelle der Gesundheit und Langlebigkeit

Lachskaviar enthält eine umfassende Kombination von Vitaminen und Mineralien, die für das normale Funktionieren des menschlichen Körpers unerlässlich sind. Er enthält:

Vitamine: Antioxidantien und Immunstimulanzien wie A, C, E, die B-Gruppe, D und PP;

Mineralien: Kalzium, Jod, Kalium, Phosphor, Eisen, Magnesium, Natrium, Molybdän, Zink, Silizium, Selen, Kupfer und Schwefel;

Lecithin;

leicht verdauliches Eiweiß;

mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die vom menschlichen Körper nicht produziert werden.

Der regelmäßige Verzehr von rotem Kaviar trägt zur:

Erhöhung des Hämoglobins, der Immunität und der Gehirnaktivität bei,

Stärkung von Knochen- und Muskelgewebe sowie der Herz-Kreislauf-, Nerven-, endokrinen und urogenitalen Systeme,

Normalisierung des Stoffwechsels und des Blutdrucks sowie zur Gewichtsabnahme,

Entgiftung des Körpers,

Prävention neurodegenerativer und onkologischer Erkrankungen,

Verbesserung des Hautzustandes, Verjüngung des Körpers und Verlängerung der Lebensdauer.

Kohlenhydratfrei, nahrhaft und kalorienarm (250 kcal pro 100 g) wird Lachskaviar als unterstützendes und gesundheitsförderndes Mittel für Schwangere, Kinder ab drei Jahren, geschwächte und ältere Menschen empfohlen. Er ist auch ein wirksames männliches Aphrodisiakum.

Artenvielfalt und Geschmacksvielfalt von Lachskaviar

Lachskaviar unterscheidet sich erheblich in äußeren Merkmalen sowie in Geschmacksqualitäten je nach der Fischart.

Buckellachs-Kaviar Dank der hohen Fruchtbarkeit des Buckellachses ist dies der beliebteste und preisgünstigste Lachskaviar. Die Körner sind rund, leuchtend orangefarben mit einem rosafarbenen Schimmer und haben eine Größe von nicht mehr als 3-5 mm. Die dünne, zarte Hülle platzt leicht und erzeugt einen „schmelzenden“ Effekt im Mund. Der Geschmack ist klassisch universell, weich und cremig-süßlich mit einem leichten Hauch von Salz im Nachgeschmack. Dieser Kaviar wird für den Einstieg in die Welt der Kaviardelikatessen empfohlen.

Ketalachs-Kaviar

Eine exquisite und seltene Delikatesse. Der größte und zahlreichste unter den Lachsen, laicht der Ketalachs nur einmal und stirbt danach, was sich auf die Kosten des Kaviars auswirkt. Ketalachs-Kaviar ist der größte unter den roten Kaviaren. Kugelförmige, bernstein-orangefarbene Körner mit rötlichem Schimmer erreichen einen Durchmesser von 6-10 mm. Die dünne, zarte, „schmelzende“ Hülle und die ölige Konsistenz verleihen dem Kaviar eine nicht körnige Textur und einen hohen Fettgehalt. Der Geschmack ist der Inbegriff des klassischen Universalkaviars: mild, cremig, ohne Anklänge von Bitterkeit oder Salz im Nachgeschmack.

Rotlachs-Kaviar

Eine exquisite Delikatesse für wahre Kenner, Rotlachs-Kaviar zeichnet sich durch lockere Körner in intensiv leuchtend roter Farbe aus, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 3-4 mm. Die dünne, zarte, „schmelzende“ Hülle verstärkt das Geschmackserlebnis. Gourmets schätzen diesen Kaviar für seinen würzigen, pikanten Geschmack mit ausgeprägten Bitterkeitstönen im Nachgeschmack sowie einem intensiven Meeresaroma.

Forellenkaviar

Die Forelle, der kleinste der Lachse, hebt sich deutlich von den anderen ab. Sie hat sich leicht an das Leben in Aquafarmen angepasst und ist zu einer der am weitesten verbreiteten und zugänglichsten Quellen für Lachskaviar geworden. Forellenkaviar hat Körner mit einem Durchmesser von nicht mehr als 2-3 mm, und die Farbe variiert von hellorange bis leuchtend rot. Die dichte, elastische, ölige Hülle verleiht dem Kaviar eine nicht körnige Konsistenz. Der Geschmack ist mild und cremig, mit feinen Noten von pikanter Bitterkeit und einem zarten salzigen Nachgeschmack, und wird als universell angesehen.

Online Lachskaviar kaufen

Um die ganze Vielfalt der Geschmacksnuancen von rotem Kaviar kennenzulernen, bieten Ihnen Händler, wie etwa IKRINKA, die Möglichkeit, roten Kaviar direkt im Online-Shop zu kaufen.

Anfängliche Verkoster können hier Kaviarpakete aus drei beliebten Produkten erwerben – eine einzigartige Gelegenheit, die Vorteile jedes einzelnen zu schätzen, feine Unterschiede zu spüren und Vorlieben festzulegen. Diejenigen, die bereits ihr Lieblingsprodukt gefunden haben, werden mit den Angeboten von Solo-Paketen aus Gläsern mit einem Gewicht von 50 g bis 500 g, zusammengestellt in 3, 5, 10 oder mehr Einheiten, für vorteilhafte Käufe zufrieden sein.

Bei Anbietern im Netz gibt es zudem regelmäßig Aktionen, bei denen Sie Delikatessen mit einem Rabatt von bis zu 40 % erwerben können. Wählen Sie Ihre Lieblingsleckereien mit normaler oder Expresslieferung und genießen Sie die raffinierten Geschmacksrichtungen.