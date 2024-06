Türkischer Schwimmer Kuzey Tunçelli wird Europameister

Teilen

Belgrad – Kuzey Tuncelli ist erst 16 Jahre alt. Aber das türkische Wunderkind ist Europameister und schwimmt 1.500 Meter unter 15 Minuten.

Der türkische Minister für Jugend und Sport, Osman Aşkın Bak, beglückwünschte Tuncelli in einer Mitteilung: „Ich gratuliere Kuzey Tunçelli, der mit einer Zeit von 14.55.64 im Finale über 1500 Meter Freistil Europameister wurde. Ich danke allen, die zur Goldmedaille beigetragen haben und wünsche unserem Nationalsportler weiterhin viel Erfolg.“

Tuncelli setzte sich am Sonntag am letzten Tag der Europameisterschaften in Serbien gegen den Ukrainer Mykhailo Romanchuk durch und gewann mit einer Zeit von 14:55,64 Minuten Gold. Damit blieb er nur knapp unter seinem nationalen Rekord von 14:54,16, den er beim Europäischen Olympischen Jugendfestival 2023 aufgestellt hatte. (Auch bei den Weltmeisterschaften in Doha in diesem Jahr lief er 14:54,98).

Am Ende hatte er mehr als fünf Sekunden Vorsprung auf Romanchuk, der ihn in den Vorläufen knapp in Schach gehalten hatte. Der 27-jährige Ukrainer, der die 800 Meter gewann, sicherte sich in 15:00,99 Minuten Silber. Der Ungar Zalan Sarkany setzte sich in 15:06,67 gegen den Iren Nathan Wiffen durch und gewann Bronze.

