Box-EM: Weitere türkische Boxerin gewinnt Gold

Belgrad – Bei der Box-EM in Serbien hat eine weitere türkische Boxerin Gold gewonnen.

Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin Busenaz Sürmeneli besiegte im Finale der Box-Europameisterschaften der Frauen bis 66 kg die russische Kämpferin Albina Moldazhanova und gewann die erste Europameisterschaft ihrer Karriere.

Sürmeneli errang bereits bei der Box-WM 2019 in Russland und 2022 in der Türkei, sowie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold. Zudem gewann die 26-Jährige 2023 die Europaspiele in Krakau.

Avrupa Şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’yi kutluyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/XLUmujWvzN — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 28, 2024

Beim gestrigen Finale holte auch ihre Namensvetterin und Teamkollegin Buse Naz Cakiroglu eine Goldmedaile für die Türkei.

Im Finale bis 52 kg bezwang die 27-Jährige gestern Anastasia Kool aus Russland und wurde somit nach 2019 und 2022 zum dritten mal Europameisterin.

