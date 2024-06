Türkei auf möglichen 3. Weltkrieg vorbereitet

Der Außenministerdes Landes hat sich kürzlich in den wachsenden Chor der Politiker und Experten eingereiht, die ihre Besorgnis über einen dritten Weltkrieg zum Ausdruck bringen.

Ankara – Die Türkei, zweitgrößte Streitmacht der NATO, ist besorgt über die Gefahr eines Übergreifens von Konflikten in ihrer unmittelbaren Region und über die vielfältigen terroristischen Bedrohungen.

Türkische Verteidigungsquellen räumten am Donnerstag die Möglichkeit eines globalen Krieges ein und versicherten der Öffentlichkeit, dass das Verteidigungsministerium, das für die türkischen Streitkräfte (TSK) zuständig ist, die Risiken bewerte, berichtet Daily Sabah.

„Es werden regelmäßig Bewertungen der Verteidigung und Sicherheit der Türkei vorgenommen und alle Pläne, die aktualisiert werden müssen, werden aktualisiert. Die Türkei ist eines der Länder, die in einer solchen Situation am besten vorbereitet sind. Die Streitkräfte können auf jedes Szenario angemessen reagieren“, hieß es bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Ministeriums in Ankara.

Außenminister Hakan Fidan hat angesichts der Eskalation regionaler Krisen und der Gefahr eines Atomkriegs vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs gewarnt und dabei die diplomatische Priorität der Türkei betont, den regionalen und globalen Frieden zu sichern.

„Ich denke, die Welt muss dieses Szenario, diese Bedrohung ernst nehmen“, sagte Fidan am Montag in einer Live-Sendung. Er wies auf die Lage der Türkei hin, die mit der Bedrohung durch den russisch-ukrainischen Krieg im Schwarzmeerraum und der israelischen Bedrohung im östlichen Mittelmeerraum konfrontiert ist.

„Die türkische Diplomatie räumt den Bemühungen um die Beendigung von Kriegen Vorrang ein, und auch unser Präsident ist in dieser Hinsicht entschlossen“, sagte Fidan.

Aus Quellen des Verteidigungsministeriums hieß es, die TSK sei eine „dynamische Armee“, die in verschiedenen Teilen der Welt tätig sei und sich an Aktivitäten zur Unterstützung des Friedens in verschiedenen Ländern beteilige.