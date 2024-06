Top Pokerturniere in Deutschland

In Deutschland spielt man gerne Poker, insbesondere um echtes Geld. Welche Pokerturniere gibt es und welche lohnen sich am meisten?

In Deutschland wird hoch gepokert, allerdings auch mal niedrig. Man sollte meinen, der absolute Run auf Pokerspiele ist längst abgelaufen, doch ist er lediglich ein wenig abgeflaut. Im Endeffekt wird Poker als beliebtestes Kartenspiel der ganzen Welt wohl kaum in Vergessenheit geraten.

Weltweit und vor allem in den USA werden jährlich mehrere Pokerturniere ausgetragen, zu denen Spieler aus der ganzen Welt anreisen. Wer ein guter Pokerspieler in Deutschland ist, muss jedoch nicht zwangsweise zu weit in die Ferne schauen. Auch hierzulande finden einige Pokerturniere statt, für die man beispielsweise im Casino Verde wunderbar üben kann. Schauen wir uns an, was die Pokerturniere in Deutschland zu bieten haben.

Deutsche Pokermeisterschaft

Ausgeführt seit 1993 Ort Casino Schenefeld Buy-In Preisgeld mindestens 200.000 €

Die Deutsche Pokermeisterschaft ist das älteste Pokerturnier Deutschlands und wird seit 1993 veranstaltet. Die erste Runde fand noch in Baden-Baden statt, mittlerweile hat sich das Casino Schenefeld in Schleswig-Holstein als der Ort des Geschehens für eines der größten Turniere deutschlandweit gemausert.

Leider ist über die Buy-Ins nichts bekannt, man kann sich lediglich bei Interesse per E-Mail ein Infopaket zusenden lassen. In diesem befindet sich, je näher der Termin rückt, letztlich auch das Teilnahmepaket. Augenscheinlich gibt es hiervon verschiedene Versionen, sodass man durchaus als Amateur mit einem geringen Budget für das Buy-In teilnehmen kann. Interessant ist jedoch das garantierte Preisgeld in Höhe von mindestens 200.000 €.

Für die Meisterschaft selbst wird traditionell Texas Hold’em No Limit gespielt. Parallel werden Side-Events mit anderen Pokervarianten angeboten:

Pot Limit Omaha

Seven Card Stud

Texas Hold’em Dealer’s Choice

Deutsche Bracelet Meisterschaft

Ausgeführt seit 2009 Ort The Westin, Leipzig Buy-In ab 50 € Preisgeld unbekannt

Die Deutsche Bracelet Meisterschaft ist quasi das jährliche Finale der Poker Bundesliga. Vor dem Hauptevent, welches in der Regel im Dezember im Luxushotel The Westin in Leipzig stattfindet, kann man sich in unterschiedlichen Städten bereits einen Meistertitel ergattern. Dies ist jedoch keine Voraussetzung, um an der Bracelet Meisterschaft teilzunehmen. Lediglich sollte man zumindest in seinem Pokerclub regelmäßig spielen und an ein paar lokalen Turnieren teilnehmen.

Begrenzt ist dieses Turnier auf 1.000 Spieler, die bereits mit einem sehr geringen Buy-In von 50 € teilnehmen können. Die besten qualifizieren sich bei diesem Turnier automatisch zur Teilnahme an der Europameisterschaft im folgenden Januar.

German Pokerdays

Ausgeführt seit 2009 Ort variierend Buy-In 15 € Preisgeld bis zu 100.000 €

Die German Pokerdays finden im Prinzip das ganze Jahr über an unterschiedlichen Orten statt. Während dieser kleinen Turniere kann man sich für die besten 50 qualifizieren, die letztlich am Hauptturnier am Jahresende teilnehmen können. Angesichts des niedrigen Buy-Ins wird sichergestellt, dass möglichst jeder leidenschaftliche Pokerspieler teilnehmen kann und das Turnier nicht ausschließlich einer speziellen Spielerklasse vorbehalten ist.

Für die Meisterschaft zum Ende des Jahres spielt man Texas Hold’em No Limit. Side-Events gestalten sich unter anderem aus diesen Spielen:

Sit-and-go Turniere

Deepstack Turniere

German Poker Tour

Ausgeführt seit unbekannt Ort Casino Schenefeld Buy-In 2.000 € Preisgeld bis zu 80.000 €

Die German Poker Tour erinnert beinahe an die German Pokerdays, da auch hierzu im Vorfeld einige Turniere stattfinden. Diese werden unter anderem in Hannover, Berlin oder gar in Hamburg – ganz in der Nähe zum Hauptevent – ausgetragen. Dort kann man praktischerweise bereits eine Karte für eben jenes stattfindend im November gewinnen, sodass man unter Umständen als reiner Amateur mit kleinem Geldbeutel um den hohen Buy-In von 2.000 Euro drumherum kommen kann. Die Buy-Ins für die kleineren Turniere im Vorfeld sind selbstverständlich ein wenig geringer.

Interessant mag sein, dass bei der German Poker Tour im Casino Schenefeld mehrere Spielvarianten gespielt werden können, wozu selbstverständlich Texas Hold’em gehört.

EPT Berlin

Ausgeführt seit 2007 Ort Hyatt, Berlin Buy-In 5.000 € Preisgeld bis zu 1.000.000 €

Die European Poker Tour mag zwar kein nationales Pokerturnier sein, dafür ein europäisches, dessen Hauptturnier im Jahr 2010 in Berlin ausgetragen wurde. Davor durfte zweimal in Folge die Spielbank Hohensyburg in Dortmund Gastgeber spielen. Entsprechend fand es bereits mehrmals auch in Deutschland statt. Als Side-Event werden Turniere in drei europäischen Großstädten organisiert, bei denen man sich ebenfalls eine Karte für das Hauptturnier erspielen kann.

Ähnlich gestaltet sich die Eureka Poker Tour mit einem etwas niedrigeren Buy-In von 1.100 €, wobei es dafür nur ein Preisgeld von bis zu 500.000 € zu erwarten gibt. Auch diese Poker Tour findet in mehreren europäischen Metropolen statt, für die man sich bereits dreimal in Casino Schenefeld zusammenfand. Auch 2024 ist es im Juli eine der Stationen.

Pokerspaß und hohe Preise

Im Pokerspiel geht es bekanntlich vorrangig um ein gutes Preisgeld. Je höher der Buy-In, desto höher kann es liegen. Um sich mit den besten zu messen, sollte man im Idealfall mehrere Jahre das Spiel ausgiebig geübt haben.