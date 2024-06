London – Die britische Sandwich- und Kaffeekette Pret A Manger gab bekannt, dass sie ihren Plan, in Israel Geschäfte zu eröffnen, aufgegeben hat.

Der Einzelhändler, der der Investmentfirma JAB und dem Gründer Sinclair Beecham gehört, hatte im Dezember 2022 eine Vereinbarung mit der israelischen Einzelhandelsgruppe Fox Group und dem Foodservice-Unternehmen Yarzin Sella Group unterzeichnet, um die Marke Pret in Israel einzuführen. Seitdem wurden jedoch keine Pret-Läden in Israel eröffnet.

Es war nicht sofort klar, wie weit die Eröffnungspläne fortgeschritten waren.

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere aktuelle Vereinbarung mit der Fox Group und der Yarzin Sella Group zu beenden“, sagte ein Pret-Sprecher.

Die Kaffee- und Food-to-go-Kette hatte geplant, bis 2033 im Rahmen eines 10-jährigen Franchisevertrags mit den lokalen Partnern 40 Filialen in Israel zu eröffnen.

Pret A Manger pulls out of plans to open in Israel. Great news https://t.co/WfSvEJKHeT

— London CAAT (@londoncaat) June 4, 2024