Malediven wollen Israelis Einreise verbieten

Malé – Die Malediven haben angekündigt, Israelis die Einreise in das Land, das für seine Luxusresorts bekannt ist, zu verweigern. Das Büro des Präsidenten kündigte dies an, während die öffentliche Wut über den Krieg in Gaza zunimmt.

Der Präsident der Malediven, Mohamed Muizzu, hat „beschlossen, ein Verbot für israelische Pässe zu verhängen“, sagte ein Sprecher seines Büros in einer Erklärung, ohne Einzelheiten darüber zu nennen, wann das neue Gesetz in Kraft treten wird. Das Land wird jedes Jahr von Tausenden von Israelis besucht.

Daraufhin empfahl das israelische Außenministerium seinen Bürgern, nicht auf die Malediven zu reisen, auch nicht denen mit doppelter Staatsbürgerschaft. „Den israelischen Staatsbürgern, die sich bereits im Land befinden, wird empfohlen, ihre Ausreise zu erwägen, da es für uns schwierig sein wird, ihnen zu helfen, wenn sie aus irgendeinem Grund in Not geraten“, hieß es.

Die Entscheidung der Malediven fällt in eine Zeit, in der der Gaza-Krieg, eine langjährige Forderung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung), die 2005 ins Leben gerufen wurde, international immer stärker auf Israel zurückfällt, unter anderem in der Wirtschaft, der akademischen Welt und jetzt auch im Tourismus.

Vor einem Monat verhängte die Türkei ein Verbot der Ein- und Ausfuhr von Waren nach und aus Israel, was israelischen Medien zufolge am Montag zu erheblichen Engpässen geführt hat.

Israel, das 40 Prozent seines Betons aus der Türkei importiert, war gezwungen, teureren Beton in Europa zu kaufen, während Haushaltsmarken wie Heinz, Gillette, Braun und Pampers – die von Diplomat, einem großen israelischen Unternehmen, aus der Türkei importiert wurden – ebenfalls betroffen waren.

Am Wochenende kündigte die britische Coffeeshop-Kette Pret a Manger aufgrund des Konflikts eine Franchise-Vereinbarung mit israelischen Partnern zur Eröffnung ihrer ersten Filiale von 40 Cafés in dem Land.

Dies folgt auf eine Ankündigung vom Freitag, dass israelische Firmen keinen Stand auf der französischen Rüstungsmesse Eurosatory in Paris haben dürfen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Das französische Verteidigungsministerium erklärte, dass „die Bedingungen nicht mehr stimmen, um israelische Unternehmen auf der Pariser Messe zu beherbergen, da der französische Präsident die Beendigung der IDF-Operation in Rafah fordert“.

Der Ethikausschuss des norwegischen Staatsfonds – des größten der Welt – hat ebenfalls geprüft, ob er sich aufgrund des Krieges von Unternehmen mit Beteiligungen in Israel trennen soll, und ist unter Druck geraten, noch weiter zu gehen.

Letzten Monat kündigte das Trinity College Dublin an, sich von Investitionen in israelische Unternehmen zu trennen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind und in diesem Zusammenhang auf der schwarzen Liste der UNO stehen.

Andere europäische Universitäten, darunter die Universität von Granada und die Freie Universität in Brüssel, erklärten, sie würden Kooperationsvereinbarungen aussetzen, berichtete die Brussels Times.