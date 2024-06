Leben im Ausland Expats: Türkei ist das günstigste Land in Europa

Istanbul – Europa ist mit seiner reichen Geschichte, seinen vielfältigen Kulturen und atemberaubenden Landschaften ein Traumziel für Reisende und Expatriates gleichermaßen.

Allerdings können die Lebenshaltungskosten für viele ein erhebliches Hindernis darstellen, wobei teure Städte wie Zürich und Kopenhagen andere Regionen in Sachen Erschwinglichkeit oft in den Schatten stellen. Interessanterweise bieten zahlreiche europäische Länder einen erheblichen Wert, ohne dass die Lebensqualität darunter leidet.

Berichte auf Expatseiten bewerten hierfür nicht nur die Erschwinglichkeit, sondern berücksichtigt auch Aspekte wie Gesundheitsversorgung, Sicherheit und kulturelle Vielfalt – Schlüsselfaktoren, die zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit des Einzelnen beitragen, berichtet Datapandas.

Die Türkei gilt als das günstigste Land Europas und bietet mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von nur 447 Dollar einen kosteneffizienten Lebensstil. Die reiche Geschichte und die vielfältigen Landschaften dieses faszinierenden Landes tragen ebenfalls zu seinem Charme bei und bereichern das Lebensgefühl.

Auch laut den vom türkischen Statistikamt (TurkStat) veröffentlichten jüngsten Daten ist die Türkei das günstigste Land unter den verglichenen Ländern, was das Preisniveau für Konsumgüter und Dienstleistungen angeht. Der Index, bei dem die Türkei mit 42 Punkten bewertet wurde, platziert sie am Ende der Liste von 36 untersuchten europäischen Ländern.

Der Vergleich umfasste 27 EU-Mitgliedstaaten, drei Länder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (Schweiz, Island und Norwegen), fünf Kandidatenländer (Türkei, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Albanien) und ein potenzielles Kandidatenland (Bosnien und Herzegowina).

Unter den verglichenen Ländern führt die Schweiz die Liste mit dem höchsten Preisniveauindex für Konsumgüter und Dienstleistungen mit 174 an, gefolgt von Island, Dänemark, Irland und Luxemburg.

An zweiter Stelle nach der Türkei steht Weißrussland, bekannt für seine schöne Landschaft und reiche Kulturgeschichte, mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 504 $. Moldawien, ein weiteres osteuropäisches Land, rangiert mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 537 $ an dritter Stelle, dicht gefolgt von Georgien, dessen durchschnittliche Lebenshaltungskosten 538 $ betragen.

Das fünftgünstigste Land in Europa ist die Ukraine. Die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in der Ukraine demnach bei 542 $ und damit etwas niedriger als in Nordmazedonien, wo die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten 553 $ betragen.

Bosnien und Herzegowina mit seiner spannenden Geschichte und atemberaubenden natürlichen Schönheit ist ein aufregender und überraschend erschwinglicher Ort zum Leben, mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 599 $. Albanien rangiert mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 608 $ auf dem achten Platz und bietet mit seinen majestätischen Bergen, goldenen Stränden und pulsierenden Städten ein beachtliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rumänien und Bulgarien schaffen es ebenfalls auf die Liste der 10 günstigsten europäischen Länder. Beide Länder bieten eine reiche Geschichte, atemberaubende Architektur und bezaubernde Landschaften und haben durchschnittliche Lebenshaltungskosten von 652 $ bzw. 654 $.