Hongkong – Bei der diesjährigen Volleyball Nations League (VNL) ist den türkischen Volleyballerinnen, Gewinnerinnen des letztjährigen Turniers, ein weiterer Sieg gelungen.

In Hongkong bezwangen die „Sultane der Netze„ Thailand mit 3:0 (25:17) und erzielten somit ihren 7. Sieg in 9 Spielen.

Das Turnier führt mit 24 Punkten momentan jedoch Polen, gefolgt von Brasilien. Auf dem dritten Platz befindet sich Italien. Die Türkei liegt aktuell auf Platz 5.

Die FIVB Women’s Volleyball Nations League ist ein internationaler Volleyball-Wettbewerb, der von den Nationalmannschaften der Mitglieder der Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), dem Weltverband der Sportart, ausgetragen wird. Das erste Turnier fand zwischen Mai und Juli 2018 statt.

Der Modus blieb im Vergleich zu den Vorjahren unverändert. In der Vorrunde treten 16 Mannschaften gegeneinander an, die in zwei Achtergruppen aufgeteilt sind. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle addiert. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die KO-Runde.

WELCOME BACK HANDE BALADIN!

After missing some matches, the outside hitter is back with Team Türkiye and scored 14 pts in their 3-0 win against Thailand 🇹🇭.

