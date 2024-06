England: KI-Abgeordneter tritt bei Wahlen an

London – Wenn die Wähler in einer englischen Stadt nächsten Monat zu den Urnen gehen, haben sie die Chance, den ersten KI-Abgeordneten der Welt zu wählen.

„Wir gründen eine Partei, wir werden nach dieser Wahl weitere KI-Kandidaten im ganzen Land rekrutieren, und wir sehen dies als Start, als Baustein für etwas Großes und Demokratisches“, so der Geschäftsmann Steve Endacott gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Endacott ist einer von Hunderten von Kandidaten, die bei den britischen Parlamentswahlen am 4. Juli antreten. Im Gegensatz zu den anderen ist das Gesicht auf seinem Wahlprospekt nicht der 59-Jährige, sondern ein von einer künstlichen Intelligenz generierter Avatar.

Endacott, dessen Unternehmen Neural Voice sein KI-Alter-Ego antreibt, sagte, seine Frustration über die „Standardpolitik“ habe ihn dazu bewogen, als Unabhängiger für den Wahlkreis Brighton Pavilion in der südlichen Küstenstadt zu kandidieren.

„KI Steve“ – der Name, der auf den Wahlzetteln erscheinen wird – spricht in Echtzeit mit den Einwohnern über Themen wie LGBTQ-Rechte und Wohnungsbau, Müllabfuhr und Einwanderung. Anschließend schlägt er politische Ideen vor und bittet dann um Vorschläge.

„Wir setzen KI in so vielen Bereichen ein, bei der Arbeit, bei sozialen Interaktionen – warum nicht auch in der Politik?“, sagte die 23-jährige Wohltätigkeitsarbeiterin Eona Johnston, nachdem sie „KI Steve“ in der Nähe des berühmten Piers von Brighton getroffen hatte. „Das könnte unser Leben verändern.“

Sollte Endacott gewählt werden, wird er „physisch“ im Parlament anwesend sein, wo er auf der Grundlage des direkten Feedbacks, das seine KI-Plattform erhält, über politische Maßnahmen abstimmen wird.

„AI Steve wurde ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die Bürger von Brighton und Hove rund um die Uhr die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern und Politik zu gestalten“, heißt es auf seiner Website.

Endacott beschreibt sich selbst als einen Mann aus der Arbeiterklasse, der „den Wert des Geldes versteht… und es sehr zu schätzen weiß, dass der Erfolg seiner geschäftlichen Erfolge ihn relativ wohlhabend gemacht hat“.

Das Vereinigte Königreich hat eine lange Tradition in der Wahlkampagne mit satirischen Figuren. Lord Buckethead trat seit 1987 bei vier britischen Wahlen als intergalaktischer Bösewicht an. Ein anderer Weltraumschurke, Graf Binface, kandidierte bei den Bürgermeisterwahlen 2024.

As Britain heads to the polls, businessman Steve Endacott is on a mission to give the world its first AI lawmaker. AI Steve, an AI-generated avatar of Endacott, engages with citizens on matters of governance before it formulates policies https://t.co/mu5HXaBMQ1 pic.twitter.com/BzMh3DwQPD

— Reuters (@Reuters) June 19, 2024