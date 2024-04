Türkei: Einnahmen im Tourismus brechen Allzeitrekord

Teilen

Istanbul – Der Tourismus in der Türkei hat in den ersten drei Monaten bereits einen guten Start hingelegt.

Wie der Tourismusminister am Dienstag mitteilte, stiegen die Einnahmen im ersten Quartal um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und erreichten 8,784 Milliarden Dollar.

„Wir haben im ersten Quartal die höchsten Tourismuseinnahmen in unserer Geschichte erzielt und sind auf dem besten Weg, das Jahresendziel von 60 Millionen Besuchern zu erreichen“, so Mehmet Nuri Ersoy in seiner Bewertung der Daten. In diesem Zeitraum kamen die meisten Besucher aus dem Iran (748 Tausend), Deutschland (688 Tausend) und Russland (682 Tausend).

Nach Angaben des türkischen Statistikamtes (TurkStat) wurden 21 Prozent der Einnahmen von im Ausland lebenden türkischen Staatsbürgern erzielt.

Auch die Auslandsreisen nahmen zu

Die Tourismusausgaben, die sich aus den Ausgaben der türkischen Bürger für Auslandsreisen zusammensetzen, stiegen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 11,3 Prozent und erreichten 1,778 Milliarden Dollar.

In diesem Quartal stieg die Zahl der Bürger, die ins Ausland reisten, um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und erreichte 2,45 Millionen Personen. Ihre durchschnittlichen Ausgaben pro Person betrugen laut den veröffentlichten Angaben 727 Dollar.