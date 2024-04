Schach: Türkischer Junge wird jüngster Großmeister der Welt

Istanbul – Das türkische Schachwunderkind Yağız Kaan Erdoğmuş hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht: Er wurde bereits im Alter von 12 Jahren Großmeister (GM). Mit diesem prestigeträchtigen Titel gehört er zur Weltelite der Schachspieler und stellt einen historischen Moment für das türkische Schach dar.

Erdoğmuş, der den Titel des Internationalen Meisters (IM) erlangte, bevor er 12 Jahre alt wurde, hat seit seiner frühen Einführung in das Spiel außergewöhnliches Talent bewiesen. Seine Hingabe und sein strategisches Geschick haben ihn in die Spitzengruppe des Schachs katapultiert.

Im April 2024 sicherte sich Erdoğmuş seinen GM-Titel, indem er bei einem Turnier in Deutschland seine dritte und letzte Norm erreichte. Mit dieser Leistung ist er der jüngste Großmeister in der Geschichte der Türkei und der viertjüngste der Welt. Den Titel des absolut jüngsten Großmeisters verpasste er nur knapp hinter Abhimanyu Mishra aus den Vereinigten Staaten.

Erdoğmuş‘ Leistung hat in der Türkei breite Anerkennung gefunden. Er hat nicht nur aufstrebende Schachspieler inspiriert, sondern auch der Schachszene des Landes internationale Anerkennung verschafft.

Der Weg des jungen Großmeisters ist noch lange nicht zu Ende. Mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner unerschütterlichen Entschlossenheit wird Yağız Kaan Erdoğmuş noch viele Jahre in der Schachwelt für Furore sorgen.

“Ich gratuliere Erdoğmuş zu seiner großartigen Leistung. Unser erfolgreicher Nationalsportler hat diesen Erfolg durch seine unglaubliche Disziplin und harte Arbeit erreicht. Ich gratuliere auch seiner Familie aufrichtig, die immer an seiner Seite war und große Anstrengungen unternommen hat”, zitiert die Tageszeitung Hürriyet Gülkız Tülay, die Präsidentin des türkischen Schachverbandes.

Yağız Kaan Erdoğmuş achieved his third GM norm in the GRENKE Chess Open and is now the youngest GM in the world and the fourth youngest GM ever at the age of 12 years, 9 months and 29 days! pic.twitter.com/yRa0PARvNm

