Gaza – Ein kleines Mädchen wurde aus dem Bauch einer Palästinenserin entbunden, die zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter bei einem israelischen Angriff in der Gaza-Stadt Rafah getötet wurde.

In der Nacht seien bei den Angriffen 19 Menschen ums Leben gekommen, so palästinensische Gesundheitsbeamte. Unter den Toten, die bei den Angriffen auf zwei Häuser getötet wurden, befanden sich auch 13 Kinder einer Familie, hieß es.

Israel hat fast täglich Luftangriffe auf Rafah geflogen, wo mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vor den Kämpfen in anderen Gebieten Zuflucht gesucht hat, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press.

Nach Angaben des nahe gelegenen kuwaitischen Krankenhauses, das die Leichen aufnahm, wurden beim ersten Treffer ein Mann, seine Frau und ihr dreijähriges Kind getötet. Die Frau war schwanger, und den Ärzten gelang es, das Kind zu retten, so das Krankenhaus.

Außerdem hat Israel angekündigt, seine Bodenoffensive auf die Stadt an der Grenze zu Ägypten auszuweiten, obwohl die internationale Gemeinschaft, darunter auch die USA, zur Zurückhaltung aufgerufen hat.

A pregnant woman was killed by an Israeli air strike in Rafah, doctors have managed to save her baby. pic.twitter.com/FoHDeCK0aQ

