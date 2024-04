Polen vereitelt möglichen Mordanschlag auf Selenskyj

Warschau – Ein polnischer Mann wurde verhaftet, weil er als Doppelagent für Russland tätig war und sich bereit erklärt hatte, den russischen Militärbehörden Informationen über ein mögliches Komplott zur Ermordung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu liefern, wie polnische Behörden mitteilten.

Die polnische Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass der Mann mit dem Namen Pawel K. angeblich damit beauftragt war, Informationen über einen Flughafen in Polen zu sammeln, der vom ukrainischen Präsidenten genutzt wird. Die Verhaftung sei auf der Grundlage ukrainischer Geheimdienstinformationen erfolgt, hieß es weiter. Die Behörden gaben nicht an, ob der Mann tatsächlich Informationen weitergegeben hat.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu acht Jahre Gefängnis. Der Verdächtige befindet sich in Gewahrsam, und die Ermittlungen dauern an.

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andriy Kostin, dessen Büro Beweise und Informationen zur Verfügung stellte, die zu der Verhaftung führten, sagte, Pawel K. habe „proaktiv“ Kontakte zu Vertretern des russischen Militärkommandos geknüpft und „sie über seine Bereitschaft“ informiert, mit dem GRU, dem russischen Militärgeheimdienst, zusammenzuarbeiten.

Pawel K. sei damit beauftragt worden, Informationen über die Sicherheit am Flughafen Rzeszow-Jasionka im Südosten Polens zu sammeln.

Die Verhaftung „unterstreicht die anhaltende Bedrohung, die Russland nicht nur für die Ukraine und die Ukrainer, sondern für die gesamte freie Welt darstellt“, argumentierte Kostin in einer Erklärung auf X, früher bekannt als Twitter.

Er beschuldigte Russland, „Sabotageaktionen“ gegen andere Staaten zu organisieren und durchzuführen und „ständig zu versuchen, die europäische und globale Sicherheit zu untergraben“.

Vor der Invasion der Ukraine war der Flughafen Rzeszow-Jasionka ein kleiner Regionalflughafen. Doch seitdem ist er zu einem wichtigen Knotenpunkt für die umfangreiche Operation zur Lieferung westlicher Militärhilfe an die Ukraine geworden.

Einem Bericht der Washington Post zufolge flossen im vergangenen Jahr 80 Prozent der weltweiten Militärhilfe für die Ukraine über Polen, wobei ein Großteil davon auf dem Luftweg zum Flughafen Rzeszów-Jasionka gelangte. Der Flughafen hat während des Krieges auch Staatsoberhäupter und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens empfangen, darunter Präsident Joe Biden und Dutzende anderer Präsidenten und Premierminister. Zelensky besuchte Polen im April 2023.

A Russian agent was detained in Poland. This is the result of the professionalism and cooperation of Ukrainian and Polish prosecutors and law enforcement officers.

According to the investigation, the suspect, a Polish citizen, proactively established contact with the Russian… pic.twitter.com/fAzVrwHQl0

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) April 18, 2024