Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass ein Großteil der Bevölkerung Apps für alltägliche Dinge benutzt. So spielen auch Casino Apps eine immer größere Rolle in der Glücksspielbranche, sodass mittlerweile mehr Menschen über die Apps als über den PC spielen. Doch was sind die Gründe für den Aufstieg der mobilen Casinos?

Darum wird vorzüglich per Casino App gespielt

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb Kunden in den Online Casinos lieber über ihr Smartphone oder Tablet spielen, als über den PC. Zum einen ist es deutlich gemütlicher, beispielsweise Online Roulette über die App zu spielen, da Sie so von überall aus auf das Spiel zugreifen können. Egal, ob Sie sich in der Bahn, in einem Wartezimmer, auf dem Sofa oder im Park befinden, Sie können überall ein paar Runden spielen.

Die Bequemlichkeit und Flexibilität sind jedoch nicht die einzigen Gründe. Weitere Gründe sind unter anderem:

Zugriff auf das gesamte Spieleportfolio (Slots, Tischspiele, Live-Casino, Instant-Games)

Zugriff auf alle Bonusaktionen, teilweise sogar spezielle Boni für die Casino App

Zugriff auf das gesamte Portfolio an Zahlungen

Einfache Bedienung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorzüge von Casino-Apps in ihrer herausragenden Flexibilität, dem breiten Zugang zu Spielen und Bonusaktionen sowie der einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung liegen. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich immer mehr Spieler für mobile Plattformen entscheiden und das traditionelle Spielen am PC in den Hintergrund rückt.

Native App vs. Web App

In der Welt der Online Casino App gibt es zwei verschiedene Varianten. Auf der einen Seite haben wir die native App, die Sie von der Webseite oder aus dem App Store herunterladen können. Auf der anderen Seite befindet sich die Web App, die Sie einfach über den Browser Ihres Smartphones aufrufen können. Doch gibt es noch weitere Unterschiede?

In der Art und Weise der Bedienung gibt es keine Unterschiede, denn beide Varianten haben meist das gleiche Design und lassen sich somit exakt gleich bedienen. Auch die Spiele, Zahlungen und Bonusaktionen sind in beiden Varianten gleich.

Der einzige Unterschied ist lediglich, dass Sie die native App als App auf dem Handy haben, weshalb Inhalte bereits heruntergeladen sind und nicht jedes Mal neu geladen werden müssen. Somit kann die App etwas schneller sein. Zudem haben Sie ein Icon auf Ihrem Handy, mit dem Sie die App mit nur einem Klick starten können.

Dafür benötigt die Web App keinen Speicherplatz und keine Updates. Sie können ebenfalls eine Verknüpfung auf Ihrem Handy erstellen, sodass die Webseite wie eine App auf Ihrem Homescreen auftaucht.

Sollte das Casino beide Varianten anbieten, ist es letzten Endes also eine reine Geschmackssache, welche App Sie verwenden. Oftmals wird aus Kostengründen aber auch die Entwicklung einer nativen App verzichtet.

Kategorie Native App Web App Alle Spiele? Ja Ja Alle Boni? Ja Ja Benötigt Speicherplatz? Ja Nein Einfache Bedienung? Ja Ja

Ein Blick in die Zukunft

Die zunehmende Verlagerung von Casino-Spielen auf mobile Apps wird voraussichtlich auch in der Zukunft anhalten und sich wahrscheinlich sogar noch weiter verstärken. Verschiedene Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei.

Erstens ist die stetige Erweiterung des Angebots für mobile Casinos ein treibender Faktor. Betreiber erkennen die wachsende Nachfrage nach mobilen Gaming-Optionen und reagieren darauf, indem sie ihre mobilen Plattformen mit einer größeren Auswahl an Spielen und verbesserten Funktionalitäten ausstatten. Dies schließt nicht nur traditionelle Casinospiele ein, sondern auch innovative neue Formate, die speziell für mobile Endgeräte entwickelt werden.

Zweitens trägt der Trend zur zunehmenden Mobilität der Gesellschaft dazu bei. Menschen verbringen viel Zeit auf ihren mobilen Geräten für verschiedenste Aktivitäten, von der Kommunikation über das Einkaufen bis hin zur Unterhaltung. Casinos, die eine solide mobile Plattform bieten, können von diesem Verhaltensmuster profitieren und Nutzer dort erreichen, wo sie bereits aktiv sind.

Drittens wird die Integration der virtuellen Realität (VR) das Online Glücksspiel revolutionieren. Die Nutzung von VR-Technologie ermöglicht es den Spielern, ein immersives Casino-Erlebnis zu genießen, das dem Besuch eines physischen Casinos in nichts nachsteht. Durch die Verwendung von VR-Brillen können Nutzer eine vollständig immersive Umgebung betreten, in der sie sich frei bewegen, mit anderen Spielern interagieren und das Spiel erleben können, als wären sie tatsächlich vor Ort.