Ostjerusalem – Im besetzten Westjordanland griffen bewaffnete Siedler am Wochenende das palästinensische Dorf al-Mughayyir und mindestens 10 weitere Dörfer an, was als der größte Siedlerangriff auf Palästinenser im Westjordanland seit dem 7. Oktober bezeichnet wird. Die israelische Menschenrechtsorganisation Yesh Din behauptete, dass im Laufe des Tages rund ein Dutzend Dörfer angegriffen worden seien.

Nach Angaben der palästinensischen Behörden brannten die Siedler Dutzende von Häusern und Gebäuden nieder. Ein Palästinenser wurde getötet und Dutzende wurden verletzt.

Palästinensische Sanitäter sagten, es sei unklar, ob er von Siedlern oder israelischen Sicherheitskräften erschossen wurde, die inmitten von Zusammenstößen zwischen Siedlern und Anwohnern am Tatort eintrafen.

Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden wurden 25 weitere Personen verletzt. Israelische Truppen hielten den Krankenwagen, der den Leichnam des getöteten 26-Jährigen transportierte, nach Angaben von Zeugen mehrere Stunden lang auf, berichtet Times of Israel.

Israelischer Fotograf Shaul Golan angegriffen

Der israelische Fotograf Shaul Golan sagte, er sei von einer Gruppe von Siedlern angegriffen worden, nachdem er in dem Dorf angekommen war, um die Ereignisse zu dokumentieren.

„Ich ging durch das Dorf und machte Fotos, als ich eine Gruppe maskierter Juden sah, die aus einem nahe gelegenen Olivenhain kamen und herumliefen, als ob ihnen die Stadt gehörte. Ich habe gefilmt, wie sie Häuser in Brand steckten“, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenseite Haaretz.

Golan sagte, er habe sich unter einem Tisch in einem der niedergebrannten Häuser versteckt, als sich die Angreifer näherten.

„Dann durchsuchten sie meine Taschen nach einer Speicherkarte, um sicherzugehen, dass ich keine Aufnahmen von dem, was sie taten, hatte“, sagte er.

„Ich fsagte ihnen: ‚Ich bin kein Araber, ich bin ein Jude.‘ Sie rannten daraufhin auf mich zu, packten mich und schrien: ‚Du bist ein Jude, schämst du dich nicht?'“

„Einige trugen IDF-Uniformen und hatten Gewehre in der Hand. Es waren 20 oder 30 von ihnen, die mich schlugen, als ich um Hilfe schrie, in der Hoffnung, dass die Soldaten mich hören würden. Aber sie waren die Soldaten… Ich lag auf dem Boden, als jeder von ihnen mir in den Kopf und in den Bauch trat“, sagte Golan.

„Sie ließen mich entkleidet zurück und warfen meine Motorradschlüssel ins Feuer, damit ich nicht mehr nach Hause kam. Sie hatten Hass in ihren Augen“, sagte er.

Shaul Golan, israely photographer of Yedioth Ahronoth, was attacked by settlers today in the town of Duma after filming them, said: “I hid and one of the children saw me and called everyone. They beat me, broke my fingers, and burned all my bags and photography equipment. pic.twitter.com/ZBrf9cZnhY

