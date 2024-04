Israelische Medien: Netanjahu befürchtet Festnahme

Teilen

Tel Aviv – Israel ist zunehmend besorgt über die Aussicht, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und andere führende israelische Politiker und Militärs wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Völkerrecht im Gazastreifen erlassen könnte, wie das israelische Fernsehen am Donnerstag berichtete.

Das Büro von Außenminister Israel Katz habe gegenüber der Times of Israel bestätigt, dass das Treffen stattgefunden hat. Laut Channel 12 News hielten drei Minister und mehrere Rechtsexperten der Regierung am vergangenen Dienstag im Büro des Premierministers eine „Notfalldiskussion“ darüber ab, wie die möglichen Haftbefehle abgewehrt werden können.

Das Treffen wurde einberufen, nachdem Jerusalem Nachrichten erhalten hatte, die darauf hinwiesen, dass solche Haftbefehle in naher Zukunft ausgestellt werden könnten, so der Bericht, ohne Quellen zu nennen.

Der Sender bestätigte, dass Netanjahu den britischen Außenminister David Cameron und seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock während ihres Besuchs in Israel gebeten hat, zu intervenieren, um die Ausstellung von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof zu verhindern.

Channel 12 berichtete weiter, dass bei den Gesprächen die humanitäre Krise im Gazastreifen und die Erklärungen mehrerer Länder zur Sprache kamen, wonach Israel gegen die Genfer Konvention verstößt.

Am Ende der Diskussion sei beschlossen worden, einige dringende Maßnahmen mit dem Internationalen Strafgerichtshof und einflussreichen politischen Parteien zu ergreifen, um die Ausstellung von Haftbefehlen zu verhindern.

Südafrika fordert Festnahme Netanjahus

Die südafrikanische Regierung hatte bereits im vergangenen November den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebeten, bis Mitte Dezember einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu erlassen.

Dies teilte der Minister im Präsidialamt von Pretoria, Khumbudzo Ntshavheni, mit. Sollte der Gerichtshof dem Ersuchen nicht nachkommen, würde dies ein „völliges Versagen“ der Weltordnungspolitik bedeuten.

„Die Welt kann nicht einfach zusehen“, sagte Ntshavheni und beschuldigte die israelische Regierung, „den Gazastreifen größtenteils von Palästinensern zu säubern und zu besetzen“.

Südafrika hatte im vergangenen Jahr beim Internationalen Strafgerichtshof beantragt, zu untersuchen, ob in Gaza Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Außerdem setzte sich Südafrika mit dem Antrag durch, Maßnahmen zu ergreifen, die genozidiale Akte verhindern.

Südafrika ist seit langem ein starker Unterstützer der palästinensischen Sache und kündigte nach der israelischen Reaktion auf den Hamas-Angriff am 7. Oktober letzten Jahres den Rückzug seiner Diplomaten aus Israel an, wobei es darauf hinwies, dass die Position des israelischen Botschafters in Pretoria „unhaltbar“ geworden sei.