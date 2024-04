Iran habe die USA über Angriff auf Israel informiert

Teilen

Teheran – Der Iran hat den USA mitgeteilt, dass seine Angriffe gegen Israel „begrenzt“ sein werden und der Selbstverteidigung dienen, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Sonntag bei einem Treffen mit ausländischen Botschaftern in Teheran.

Amir-Abdollahian sagte auch, dass der Iran seine Nachbarn 72 Stunden im Voraus über seine Vergeltungsschläge gegen Israel informiert habe.

„Etwa 72 Stunden vor unseren Operationen haben wir unsere Freunde und Nachbarn in der Region darüber informiert, dass die Antwort des Irans auf Israel sicher, legitim und unwiderruflich ist“, sagte er auf einer Pressekonferenz, berichtet Alarabiya.

„Wir haben eine Botschaft an die Vereinigten Staaten geschickt, in der wir sie über die Operation informieren, und eine weitere Botschaft am frühen Sonntagmorgen, dass wir keine weiteren Spannungen in der Region wollen“, sagte Amir-Abollahian erneut am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

„Wir haben den Amerikanern in unseren Botschaften klar und deutlich gesagt, dass die Entscheidung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Irans unter der Leitung des Präsidenten, das zionistische Regime zu bestrafen, endgültig und nach der Strafaktion getroffen wurde“, sagte er und bezog sich dabei auf Israel.

Der Spitzendiplomat sagte, Teheran habe Washington klar gemacht, dass die US-Basen und -Interessen in der Region nicht angegriffen würden, „es sei denn, Washington führt einen Krieg zur Unterstützung des zionistischen Regimes“.

Er sagte, die iranischen Botschaften, die den USA über die Schweizer Botschaft, die die US-Interessen im Iran vertritt, und über offizielle diplomatische Kanäle übermittelt wurden, zielten darauf ab, „ein korrektes Verständnis für das iranische Vorgehen zu schaffen und die Eskalation von Spannungen und Krisen in der Region zu verhindern“, zitiert Anadolu den iranischen Außenminister.

Washington dementiert Meldungen

Türkische, jordanische und irakische Offizielle sagten am Sonntag, dass der Iran seinen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel schon Tage vorher angekündigt habe, aber US-Beamte sagten, Teheran habe Washington nicht gewarnt.

Das türkische Außenministerium erklärte, es habe vor dem Angriff sowohl mit Washington als auch mit Teheran gesprochen und als Vermittler Botschaften übermittelt, um sicherzustellen, dass die Reaktionen angemessen sind.

Der Iran hatte am Samstag Hunderte von Drohnen und Raketen als Vergeltungsschlag nach einem mutmaßlichen israelischen Angriff auf seine Botschaft in Syrien gestartet.

Die meisten Drohnen und Raketen wurden abgeschossen, bevor sie israelisches Territorium erreichten.

„Der Iran sagte, dass die Reaktion eine Antwort auf den Angriff Israels auf seine Botschaft in Damaskus sein würde und dass sie nicht darüber hinausgehen würde. Wir waren uns der Möglichkeiten bewusst. Die Entwicklungen waren keine Überraschung“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine türkische diplomatische Quelle.

Ein hochrangiger Beamter in der Regierung von US-Präsident Joe Biden habe Reuters zufolge Amirabdollahians Aussage dementiert und sagte, Washington habe zwar über Schweizer Vermittler Kontakt mit dem Iran gehabt, sei aber nicht 72 Stunden im Voraus informiert worden.