Helfer getötet: Belgien beruft israelischen Botschafter ein

Brüssel – Abdallah Nabhan und Mitglieder seiner Familie starben in der Nacht nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen, wie die belgische Entwicklungsagentur Enabel am Donnerstag mitteilte.

Die belgische Außenministerin Hadja Lahbib hat nach dem Tod von Nabhan den israelischen Botschafter einbestellt.

„Die Bombardierung ziviler Gebiete und der Bevölkerung verstößt gegen das Völkerrecht. Ich lade den israelischen Botschafter ein, um diesen inakzeptablen Akt zu verurteilen und Erklärungen zu verlangen“, sagte sie in einem Beitrag auf X.

An Enabel employee & his family have been killed in Gaza. We express our solidarity with his family & colleagues.

Bombing civilian areas & populations is contrary to international law. I will summon the Israeli ambassador to condemn this unacceptable act & demand an explanation.

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) April 25, 2024