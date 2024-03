Türkei und Golfstaaten planen Freihandelsabkommen

Ankara – Die Türkei und der Golf-Kooperationsrat (GCC) haben eine Vereinbarung über die Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen unterzeichnet, sagte der türkische Handelsminister Omer Bolat. Ankara verstärkt derzeit seine Bemühungen um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit der Region.

Nach jahrelangen Spannungen startete die Türkei 2020 eine diplomatische Charmeoffensive, um die Beziehungen zu den Golfstaaten, insbesondere zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien, wieder zu verbessern. Ankara hat bereits ein Handelsabkommen mit den VAE geschlossen, das als umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen bezeichnet wird.

Seitdem hat Ankara mit den Golfstaaten, darunter Katar, zu dem es enge Beziehungen unterhält, Abkommen in Milliardenhöhe unterzeichnet.

„Das Abkommen wird den Handel mit Waren und Dienstleistungen liberalisieren, Investitionen und Handel erleichtern und den Handel unseres Landes mit der Region steigern“, sagte Bolat auf der Social-Media-Plattform X.

Ankara gehe davon aus, dass die Gespräche so bald wie möglich abgeschlossen würden, fügte er hinzu. Der Pakt werde zu einer der weltweit größten Freihandelszonen zwischen der Türkei und den Mitgliedern des Golf-Kooperationsrates mit einem Gesamtwert von 2,4 Billionen Dollar führen.

Dem GCC gehören Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain an.

In einer Erklärung sagte der Generalsekretär des GCC, Jasem al-Budaiwi, die Vereinbarung über die Aufnahme von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen sei „ein Beweis für die solide und strategische Partnerschaft zwischen den GCC-Ländern und der Türkei“.

Sie sei ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Golf-Kooperationsrat und der Türkei in verschiedenen Bereichen, darunter Handel, Wirtschaft und Finanzen.

Da sich die Beziehungen verbessert haben, bitten die arabischen Golfstaaten die Türkei um Hilfe bei der Entwicklung lokaler Industrien und beim Technologietransfer im Rahmen ihrer ehrgeizigen Bemühungen um eine Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften weg vom Öl.

Letzte Woche erklärten zudem die Türkei und Großbritannien, dass sie Gespräche über ein erweitertes Freihandelsabkommen aufnehmen würden, das auch Waren und Dienstleistungen einschließen würde.

We signed a historic agreement to launch negotiations on a Free Trade Agreement between Türkiye and the Gulf Cooperation Council (GCC).

The Joint Statement signed today with H.E. Jasem Mohamed Al Budaiwi, the Secretary General of the GCC, will create one of the world’s largest… pic.twitter.com/nDt3V21PLz

— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 21, 2024