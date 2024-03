Istanbul – Jüngsten Daten vom Januar 2024 zufolge hat die Türkei Deutschland überholt und ist nun der größte Stahlproduzent in Europa.

Der Verband der türkischen Stahlproduzenten (TCUD) meldete für Januar 2024 einen bemerkenswerten Anstieg der Rohstahlproduktion um 24,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,2 Millionen Tonnen.

Mit diesem Meilenstein ist die Türkei wieder unter die zehn größten Stahlproduzenten der Welt aufgestiegen und belegt weltweit den siebten Platz.

Der Produktionsanstieg folgt auf eine Phase der Erholung nach einem verheerenden Erdbeben, auf die Senkung der Energiekosten und auf eine Kapazitätserweiterung um etwa 4,5 Millionen Tonnen.

Dieser Wiederanstieg der Produktion begann in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mit 25,4 Prozent bzw. 21,2 Prozent im November und Dezember.

Der inländische Stahlverbrauch, der im Januar 2024 um 19,5 Prozent auf 3,5 Millionen Tonnen anstieg, wurde von einem deutlichen Wachstum der Exporte begleitet. Die Ausfuhren von Stahlerzeugnissen stiegen im Vergleich zum Januar 2023 mengenmäßig um 23,0 Prozent und erreichten 894,7 Tausend Tonnen bzw. 662,1 Millionen Dollar.

Trotz des Verbrauchsanstiegs nahmen die Einfuhren von Stahlerzeugnissen mit 12,4 Prozent mengenmäßig weniger stark zu, so dass der Anteil der Einfuhren am Verbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückging. Diese Dynamik deutet auf eine Stärkung der heimischen Stahlindustrie in der Türkei hin.

Mit Blick auf das Jahr 2024 werden die Aussicht auf niedrigere Zinssätze in der Europäischen Union ab dem zweiten Quartal und eine erwartete Belebung des Stahlverbrauchs in der EU als Chancen für ein weiteres Exportwachstum gesehen.

Es werden jedoch Bedenken geäußert, dass China verstärkt auf Exporte zu staatlich gestützten Preisen und Dumpingpreisen setzt, was die globale Stahlindustrie und insbesondere den türkischen Sektor bedrohen könnte.

Der Aufstieg der Türkei zum größten Stahlproduzenten in Europa und zum siebtgrößten Stahlproduzenten weltweit ist ein deutlicher Fortschritt in der industriellen Leistungsfähigkeit des Landes und zeigt, dass es angesichts der Herausforderungen widerstandsfähig ist und strategisches Wachstum anstrebt. Die künftige Entwicklung der türkischen Stahlindustrie wird wahrscheinlich die Wirtschaft des Landes und den globalen Stahlmarkt im Allgemeinen beeinflussen.

