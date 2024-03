Türkei: Größten Investitionen kamen aus den Niederlanden

Betrachtet man die Verteilung der ausländischen Direktinvestitionen nach Ländern, so stehen die Niederlande mit 4,438 Milliarden Dollar an erster Stelle

Ankara – Nach Angaben der türkischen Zentralbank beläuft sich der Gesamtbetrag der ausländischen Direktinvestitionen in der Türkei zwischen 2019 und 2023 auf 31,332 Mrd. USD. Der größte Beitrag zu diesen Investitionen kam demnach mit 4,6 Mrd. USD aus den Niederlanden.

Betrachtet man die Verteilung der ausländischen Direktinvestitionen nach Regionen in diesem Zeitraum, so steht Europa mit 21,29 Mrd. USD an erster Stelle. Es folgten Asien mit 6,867 Mrd. USD, der Nahe Osten und Nordafrika mit 4,374 Mrd. USD, die Golfregion mit 3,152 Mrd. USD und Amerika mit 3,102 Mrd. USD.

Die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten stehen an der Spitze der Liste

Betrachtet man die Verteilung der ausländischen Direktinvestitionen nach Ländern, so stehen die Niederlande mit 4,438 Milliarden Dollar an erster Stelle. Die Investitionen aus den Niederlanden machten 14,6 % der gesamten ausländischen Investitionen aus. Die Direktinvestitionen niederländischer Investoren in der Türkei beliefen sich im Jahr 2019 auf 1,169 Mrd. $, im Jahr 2020 auf 598 Mio. $, im Jahr 2021 auf 749 Mio. $, im Jahr 2022 auf 788 Mio. $ und im Jahr 2023 auf 1,134 Mrd. $.

Im Zeitraum 2019-2023 belaufen sich die Investitionen britischer Investoren in die Türkei auf 3,463 Mrd. $, während sich die Investitionen aus den USA auf 2,903 Mrd. $ belaufen. Es folgen Deutschland mit 2,892 Mrd. USD, Spanien mit 2,049 Mrd. USD und die Schweiz mit 1,858 Mrd. USD.

