Türkei: Automobilverkäufe steigen um 40 Prozent

Die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei stiegen in den ersten zwei Monaten des Jahres um 40 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Istanbul – Die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei stiegen in den ersten zwei Monaten des Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 um 40 Prozent.

Der Verband der Automobilhersteller (OSD) gab die Produktions-, Export- und Marktdaten für die ersten beiden Monate des Jahres 2024 bekannt. Demnach erreichte der Gesamtabsatz von Kraftfahrzeugen in den ersten beiden Monaten des Jahres 193.297 Einheiten und stieg damit um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die gesamte Automobilproduktion ohne Zugmaschinen stieg OSD zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 241.861 Einheiten. Die Pkw-Produktion stieg um 12 Prozent auf 151.014 Einheiten.

Oyak Renault war der größte Hersteller von Personenkraftwagen, wie aus den Zahlen des Verbandes hervorgeht. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 stellte das Unternehmen 49.817 Pkw her, was 33 Prozent der gesamten Pkw-Produktion entspricht.

Auch Exporte steigen

Auch die Exporte sind in diesen Zeitraum gestiegen und zwar um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichten 164.560 Einheiten. In diesem Zeitraum stiegen die Ausfuhren von Personenkraftwagen um drei Prozent und die Ausfuhren von Nutzfahrzeugen um sechs Prozent. Die Ausfuhren von Traktoren gingen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 um acht Prozent zurück und erreichten 3.147 Einheiten.

Die Exporteinnahmen der Branche erreichten in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 demnach 5,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2024 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerini içeren raporumuz yayında! Toplam #otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 241 bin 861 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet oldu. Rapor için:https://t.co/DmLeL5Vzrv pic.twitter.com/pxUkT8gjPO — OSD (@OSDTurkiye) March 11, 2024

