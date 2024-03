Miami – Im Rahmen einer US-weiten Ermittlung gegen den Sexhandel, stürmten am Montag in Los Angeles und Miami Einsatzkräfte des Homeland Security die Häuser des Rap-Moguls Sean „Diddy“ Combs, nur vier Monate, nachdem die Ex-Freundin Combs, die Sängerin Cassie, den Produzenten des Sexhandels beschuldigte.

Aufnahmen der Stürmung zeigten einige Männer – die später als Combs‘ Söhne Justin und King identifiziert wurden -, die vor dem Haus in Los Angeles festgenommen wurden und warteten.

„Die Homeland Security Investigations (HSI) New York hat heute mit Unterstützung der HSI Los Angeles, der HSI Miami und unserer lokalen Partner Strafverfolgungsmaßnahmen im Rahmen einer laufenden Untersuchung durchgeführt. Wir werden weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald sie verfügbar sind“, sagte ein Sprecher der Homeland Secutity gegenüber Medien.

Es ist nicht klar, ob Combs das Ziel der Ermittlungen war. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Department of Homeland Security den Rap-Mogul noch nicht als Ziel der Ermittlungen genannt.

In den letzten Monaten wurden mehrere Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen Combs eingereicht.

Im Februar reichte ein Musikproduzent eine Klage ein, in der er behauptete, Combs habe ihn gezwungen, Prostituierte anzuwerben und ihn unter Druck gesetzt, Sex mit ihnen zu haben. Combs‘ Anwalt Shawn Holley sagte zu diesen Vorwürfen: „Wir haben überwältigende, unbestreitbare Beweise, dass seine Behauptungen komplett gelogen sind.“

Combs‘ ehemaliger Schützling und Freundin, die R&B-Sängerin Cassie, verklagte ihn im November wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs, einschließlich Vergewaltigung. In der Klage hieß es, er habe sie gezwungen, Sex mit männlichen Prostituierten zu haben, während er sie dabei gefilmt habe. Die Klage wurde am Tag nach ihrer Einreichung beigelegt.

Eine weitere Anklägerin von Combs war eine Frau, die behauptete, der Rap-Produzent habe sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt, als sie 17 war.

Combs hatte in einer Erklärung im Dezember gesagt: „Ich habe keines der schrecklichen Dinge getan, die mir vorgeworfen werden.“

Douglas Wigdor, ein Anwalt, der Cassie und eine andere Frau vertritt, die Combs verklagt hat, sagte am Montag in einer Erklärung: „Hoffentlich ist dies der Beginn eines Prozesses, der Herrn Combs für sein verwerfliches Verhalten zur Verantwortung ziehen wird“, berichtet BBC.

Combs ist nach wie vor einer der einflussreichsten und bedeutendsten Hip-Hop-Produzenten der letzten Jahrzehnte. Er ist der Gründer von Bad Boy Records und dreifacher Grammy-Preisträger, der mit namhaften Künstlern wie Usher und Mary J. Blige zusammengearbeitet hat.

Homeland Security agents conducted investigations at Sean Combs‘ Miami and LA homes, according to @TMZ and @FOXLA.

The former captured video of agents approaching Diddy’s Miami home by water, while the latter posted footage of people handcuffed outside the LA property. #Diddy pic.twitter.com/NpuVFnKLr1

— Scripps News (@scrippsnews) March 26, 2024