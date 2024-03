Premierminister Benjamin Netanjahu muss operiert werden

Tel Aviv – Die Operation wird nach einer Sitzung des israelischen Kriegskabinetts heute Abend stattfinden.

Benjamin Netanjahu wird sich der Operation unterziehen, während bei zahlreichen Demonstrationen Tausende von Israelis auf die Straßen gehen, um ihre Frustration über seine Regierung zum Ausdruck zubringen und ihn zum Rücktritt aufzufordern.

Wie Netanjahus Pressesprecher mitteilte, handelt es sich dabei um eine Leistenbruch-Operation die unter Vollknarkose durchgeführt werden soll. Der Leistenbruch sei gestern Abend bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden.

Justizminister Yariv Levin, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist und ein enger Vertrauter Netanjahus, werde während des Eingriffs vorübergehend dessen Rolle übernehmen, berichtet.

Die Operation findet zu einer Zeit statt, in der Netanjahu unter wachsendem Druck steht, da sich der Krieg im Gazastreifen hinzieht und die internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand lauter werden, berichtet skynews.

Netanjahu ist wegen der Art und Weise, wie Israel den Krieg im Gaza-Streifen führt, sowohl auf der internationalen Bühne als auch im eigenen Land zunehmend in die Kritik geraten. Wichtige Verbündete wie die Vereinigten Staaten haben die hohe Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung kritisiert und Israel aufgefordert, dringend mehr Hilfsgüter in die Enklave zu lassen.

In Israel fordern Demonstranten, dass Netanjahu der Freilassung der Geiseln im Gazastreifen Vorrang einräumt und eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand trifft. Es wird erwartet, dass das israelische Kriegskabinett im Laufe des Sonntags zusammentritt, um Fragen im Zusammenhang mit den jüngsten Waffenstillstandsverhandlungen zu erörtern; es war nicht sofort klar, ob Netanjahu daran teilnehmen kann.

Der 74-Jährige israelische Regierungschef wurde bereits 2013 an einem Leistenbruch operiert und erhielt im vergangenen Jahr einen Herzschrittmacher. Netanjahu kam im vergangenen Sommer ins Krankenhaus, nachdem er in seinem Haus in Caesarea das Bewusstsein verloren und sich den Kopf gestoßen hatte.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will undergo surgery for a hernia on Sunday, during which time he’ll be under full anesthesia, his office says. https://t.co/XScK7r792p

— ABC News (@ABC) March 31, 2024