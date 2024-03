Teilen

Brüssel – Sie gelten als die besten Kampfjets der Welt, doch welcher ist der bessere?

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der militärischen Luftfahrt haben zwei beeindruckende Kampfjets die Phantasie von Luftfahrtenthusiasten und Verteidigungsexperten gleichermaßen beflügelt: die Su-57 Felon und die F-22 Raptor.

Der eine ist rücksichtlos auf Wendigkeit, der andere auf Tarnkappenfähigkeit ausgelegt. Beide Maschinen haben ihre eigenen Stärken. Der Erstflug der russischen Su-57 fand nur zwei Jahre vor der Produktion der letzten F-22 statt. Sie ist also ein neueres Flugzeug, weist aber viele konstruktive Ähnlichkeiten auf. Der Hersteller Lockheed Martin beziffert den Stückpreis eines „Raptor“ auf mehr als 140 Millionen Dollar. Expertenschätzungen gehen sogar von bis zu 350 Millionen Dollar je F-22 aus, wenn man Wartung und Reparaturen einbezieht. Der Preis eines SU-57 wird auf diversen Verteidigungsportalen mit 50 Mio. Dollar angegeben.

Der Su-57 ist mit einem Leergewicht von 18,500 kg deutlich schwerer als sein amerikanisches Gegenstück (14,514 kg). Beide Flugzeuge haben zwei Triebwerke – Pratt & Whitney F119-PW-100 Nachverbrennungsturbinen, die bei der F-22 jeweils 26.000 Pfund Schub trocken und 35.000 Pfund Schub mit Nacherwärmung erzeugen; und NPO Saturn/FNPTS MMPP Salyut AL-41F1 Turbofan-Triebwerke, die bei der Su-57 jeweils 35.000 Pfund Schub erzeugen können.

Bei beiden handelt es sich um Kampfflugzeuge der „fünften Generation“, die über fortschrittliche Avionik, Tarnkappentechnologie, ein Radar mit geringer Abfangwahrscheinlichkeit (LPIR), wendige Zelle und hohe Reiseflugleistungen verfügen. Beide verfügen über hochintegrierte Computersysteme, die mit anderen Elementen im Kampfgebiet vernetzt werden können, um ein Situationsbewusstsein und C3-Fähigkeiten (Command, Control and Communications) zu ermöglichen.

Die vom russischen Konstruktionsbüro Sukhoi entwickelte Su-57 Felon ist ein eindrucksvolles Beispiel für technologisches Können. Mit ihren schlanken Linien und fortschrittlichen Verbundwerkstoffen verfügt die Felon über hervorragende Radarabwehrfähigkeiten. Sein integriertes Avioniksystem, seine Supercruise-Fähigkeit und sein fortschrittliches elektronisches Kampfführungssystem machen ihn zu einem vielseitigen und tödlichen Gegner in jedem Einsatz.

Auf der anderen Seite des Schlachtfelds steht die F-22 Raptor, der Stolz der US-Luftwaffe. Dieser bemerkenswerte Kampfjet hat die Luftkriegsführung mit seinen Tarnkappeneigenschaften und seiner beispiellosen Manövrierfähigkeit revolutioniert.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensoren, einem hochentwickelten Radar und einer Reihe modernster Waffensysteme hat der Raptor in simulierten und realen Kampfszenarien immer wieder seine Überlegenheit bewiesen. Die F-22 kann wegen guter Stealth-Eigenschaften quasi aus dem Nichts, wie aus dem Hinterhalt zuschlagen.

Aber die Su-57 erkenne Gefahren von weitem – dank ihres starken AESA-Radars mit elektronischer Strahlschwenkung für X- und L-Band, so der russische Militäranalyst Viktor Litowkin, gegenüber Sputnik. Das Radar sei nicht nur im Bug verbaut, sondern auch am Rumpf und an den Tragflächen. Litowkin weiter: „So eine Radartechnik haben weder die F-22 oder F-35 noch die chinesische J-20. Dabei gilt im Luftkampf eine einfache Regel: Wer zuerst sieht, schießt zuerst.“

Laut dem russischen Experten könne die Su-57 außerdem schnell vom Radarschirm des Gegners verschwinden: „Wegen der Schubvektorsteuerung ist die Su-57 extrem manövrierfähig. Auf der Stelle drehen, mit dem Leitwerk nach vorne fliegen, in der Luft fast stehen bleiben – die russische Maschine kann das“, zitiert Sputnik Litowkin weiter.

Während die Su-57 eine robuste Luft-Boden-Kampffähigkeit aufweist, zeichnet sich die F-22 durch Luftüberlegenheitseinsätze aus. Die Beweglichkeit und die fortschrittlichen Waffen der Felon ergänzen ihre Bodenangriffsfähigkeiten, während die unübertroffene Tarnkappe und das Situationsbewusstsein der Raptor ihr einen Vorteil bei Luft-Luft-Einsätzen verschaffen.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist nahezu identisch: Die F-22 Raptor erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 1.599 Meilen pro Stunde (2.574 km/h) im Vergleich zu den 1.616 Meilen pro Stunde (2.600 km/h) der Su-57. Allerdings übertrifft die russische Felon die Raptor bei der Reichweite, da das Sukhoi-Flugzeug 3.107 Meilen gegenüber den 2.000 Meilen der Lockheed Martin hat – während die Su-57 die 50.000-Fuß-Obergrenze der F-22 überschreiten kann und eine erstaunliche Höhe von 65.617 Fuß erreicht.

Außerdem hat das russische Kampflugzeug mit 5.000 km eine deutschlich größere Flugreichweite als der US-Kampfjet, der laut Angaben von Fachportalen 3.218 km (2.000 Meilen) weit kommt. All das gibt der Su-57 sicherlich einen leichten Vorteil.

Waffen

Su-57 Felon: Die Felon kann ein breites Spektrum an Luft-Luft- und Luft-Boden-Waffen tragen, darunter Langstrecken-Luft-Luft-Raketen, präzisionsgelenkte Munition und Marschflugkörper. Sie verfügt über einen internen Waffenschacht, der ihre Radarsignatur minimiert, und kann auch externe Vorräte an ihren Flügeln tragen.

F-22 Raptor: Der Raptor ist mit einer Reihe von Luft-Luft-Raketen ausgestattet, darunter AIM-120 AMRAAM-Raketen mit einer Reichweite jenseits der Sichtweite, sowie mit Luft-Boden-Waffen wie Joint Direct Attack Munitions (JDAMs). Die fortschrittlichen Sensoren und Datenfusionsfähigkeiten des Raptor verbessern seine Fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.

Wer gewinnt zwischen Su-57 und F-22? F-22?

Es ist unmöglich, in einem hypothetischen Kampf zwischen der Su-57 Felon und der F-22 Raptor einen klaren Sieger zu ermitteln. Beide sind hochmoderne Kampfflugzeuge der fünften Generation mit einzigartigen Fähigkeiten, und das Ergebnis würde von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Fähigkeiten der Piloten, die Taktik und die spezifischen Einsatzbedingungen.

In der Realität ist eine solche direkte Konfrontation unwahrscheinlich, da die beiden Flugzeuge verschiedenen Ländern gehören und in unterschiedlichen Kontexten operieren. Die wahre Stärke dieser Flugzeuge liegt in ihrer Einbindung in umfassende Operationen der Luftstreitkräfte, die die breiteren militärischen Fähigkeiten ergänzen.

