Ein Porträt des Bürgermeisters von Kozlubekir (Arriana)

Hüseyin gehört der türkisch-muslimischen Minderheit an, die in Westthrakien lebt, einer Region im Nordosten Griechenlands.

von Mehmet Küçük (Übersetzung Kemal Bölge)

Er gilt als Kämpfer, der, wenn er ein Ziel vor Augen hat, nicht aufgibt. Die Rede ist von Erdem Hüseyin, der 1985 in Komotini (Gümülcine), Nordostgriechenland, geboren wurde. Hüseyin gehört der türkisch-muslimischen Minderheit an, die in Westthrakien lebt, einer Region im Nordosten Griechenlands.

Nachdem er die Grundschule seines Dorfes Büyük Sirkeli besucht hatte, machte er zunächst seine mittlere Reife und später sein Abitur am Gymnasium von Komotini. Anschließend schloss er sein Studium an der Fakultät für Pharmazie der Universität Patras ab und war der erste Angehörige einer Minderheit, der an dieser Fakultät seinen Universitätsabschluss machte. Nach erfolgreicher Beendigung seines Studiums leistete er seinen 9-monatigen Wehrdienst als Apotheker im Militärkrankenhaus von Xanthi (İskeçe) ab.

Nach dem Dienst an der Waffe kehrte Erdem Hüseyin in sein Dorf zurück und begann, in den Familienapotheken des Dorfes zu arbeiten, wo er sich intensiv mit den Problemen der Gemeinde befasste. Im Jahre 2019 gründete er die Einheitsliste und kandidierte für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Kozlubekir. Er schaffte es in den zweiten Wahlgang, aber am Ende fehlten ihm ganze 233 Stimmen.

Nach der Wahl wurde er zum Vorsitzenden der Hauptoppositionspartei gewählt. Aufgrund seiner Arbeit und seiner herausragenden Bemühungen als Oppositionsführer über vier Jahre hinweg gewann er die Anerkennung der Bevölkerung und wurde bei den Kommunalwahlen 2023 mit großem Abstand mit 58,22 Prozent zum Bürgermeister von Kozlubekir gewählt.

Hüseyin gilt als einer der jüngsten Bürgermeister Griechenlands, der sich in seiner Freizeit für Sport interessiert und 16 Jahre lang in verschiedenen Vereinen in den Amateurligen in der Region Fußball gespielt hat. Er spricht Griechisch, Englisch und Türkisch. Erdem Hüseyin ist mit der Lehrerin Semra Kösel Hasan verheiratet und hat zwei Kinder.

