Ukraine: Türkisches Ebay „Trendyol“ plant Markteintritt

Kiew – Trendyol, die führende E-Commerce-Plattform in der Türkei, die eine breite Palette von Produkten und Herstellern mit einem internationalen Publikum verbindet, plant den Eintritt in den ukrainischen Markt.

Dieser Schritt folgt den jüngsten erfolgreichen Markteinführungen von Trendyol in Deutschland, Aserbaidschan, den Golfstaaten und dem mittel- und osteuropäischen Markt (CEE).

Der Präsident der Trendyol-Gruppe, Çağlayan Çetin, nahm diese Woche in der Ukraine an einer Reihe von Treffen mit der Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Ukraine, Yulia Svyrydenko, dem Minister für Strategische Industrien der Ukraine, Alexander Kamyshin, und Haluk Bayraktar, dem Geschäftsführer von Baykar, dem führenden türkischen Technologieunternehmen, teil.

Svyrydenko, brachte ihre Freude über das Treffen zum Ausdruck:

„Es ist wichtig, dass türkische Unternehmen jetzt bereit sind, in der Ukraine zu investieren, ohne auf das Ende des Krieges zu warten. Ihr Interesse geht über den schnell voranschreitenden High-Tech-Sektor und die Verteidigungsindustrie in Kriegszeiten hinaus. Es besteht auch ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit in der Logistik und auf dem Markt mit Schwerpunkt auf dem Export. Wir haben Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Zusammenarbeit und zum Aufbau stärkerer wirtschaftlicher Beziehungen erkundet. Ich glaube, dass ein verstärkter Handel dazu beitragen kann, unsere Nationen einander näher zu bringen.“

Das Engagement von Trendyol, eine nahtlose und bequeme E-Commerce-Erfahrung zu bieten, gepaart mit seinem Einsatz für die Förderung des Wirtschaftswachstums durch grenzüberschreitenden Handel, positioniert das Unternehmen als einen Schlüsselakteur in der laufenden Entwicklung des internationalen E-Commerce.

Svyrydenko:

„Wir sind dankbar für die Unterstützung und den Beitrag, den die Türkei in der schwierigsten Zeit für die Ukraine geleistet hat, insbesondere das türkische Unternehmen Baykar, das Bayraktar-Kampfdrohnen herstellt. Heute besteht unsere Priorität darin, Investitionen in die Ukraine anzuziehen, um die Verteidigungskapazitäten des Landes sowohl unter dem Kriegsrecht als auch in der Nachkriegszeit zu stärken und so die Wirtschaftstätigkeit der Ukraine anzukurbeln und zum Wiederaufbau und zur Rehabilitation unseres Landes beizutragen.“

Trendyol sieht ein großes Potenzial in der Ukraine mit ihrem sich schnell entwickelnden E-Commerce-Markt, einem Interesse an türkischen Produkten und der Möglichkeit, ukrainischen Marken sowohl nationale als auch internationale Märkte zu öffnen, indem es seine erstklassige digitale Infrastruktur und seine wachsende internationale Präsenz nutzt.

