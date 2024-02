Putin: Russlands Niederlage in Ukraine „unmöglich“

Teilen

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem umstrittenen rechtsgerichteten US-Talkmaster Tucker Carlson, der Westen solle verstehen, dass es „unmöglich“ sei, Russland in der Ukraine zu besiegen. Er fügte hinzu, dass Russland kein Interesse daran habe, seinen Krieg in der Ukraine auf andere Länder auszuweiten.

Das am Donnerstag ausgestrahlte Interview, das von vielen als Putins Annäherung an die von Donald Trump geführten Republikaner angesehen wird, ist auch sein erstes mit einem westlichen Medium seit dem Beginn seines umfassenden Krieges in der Ukraine und sein erstes mit einem amerikanischen Medium seit 2021.

Der russische Staatschef betonte, Russland werde für seine Interessen „bis zum Ende“ kämpfen. Er sprach auf Russisch und seine Ausführungen wurden ins Englische synchronisiert. Putin begann mit ausführlichen Bemerkungen zu den Beziehungen Russlands zur Ukraine, zu Polen und anderen Ländern.

Auf die Frage, ob er sich ein Szenario vorstellen könne, in dem er russische Truppen nach Polen, einem NATO-Mitglied, schicken würde, antwortete Putin: „Nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Und warum? Weil wir kein Interesse an Polen, Lettland oder einem anderen Land haben. Warum sollten wir das tun? Wir haben einfach keine Interessen dort.“

Er fügte hinzu, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs erkannt hätten, dass es unmöglich sei, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, und dass sie sich fragten, was sie als nächstes tun sollten.

„Wenn dies der Fall ist, müssen sie sich überlegen, was sie als Nächstes tun wollen. Wir sind zu diesem Dialog bereit“, sagte Putin.

Auf die Frage, ob die NATO die russische Kontrolle über Teile der Ukraine akzeptieren könne, sagte Putin: „Sie sollen darüber nachdenken, wie sie das mit Würde tun können. Es gibt Möglichkeiten, wenn der Wille dazu da ist“.

Der russische Präsident warf auch dem ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson vor, die Ukraine bei einem Gespräch in Istanbul im April 2022 daran gehindert zu haben, einem Abkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten zuzustimmen.

Putin sagte, die Ukraine sei kurz davor gewesen, dem Abkommen zuzustimmen, habe aber einen Rückzieher gemacht, als sich die russischen Truppen aus der Nähe von Kiew zurückgezogen hätten.

„Die Tatsache, dass sie [die Ukraine] der Forderung oder Überzeugung von Herrn Johnson, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, gehorcht, erscheint lächerlich“, sagte Putin.

Auf Carlsons Frage nach der Möglichkeit, dass amerikanische Soldaten in der Ukraine kämpfen, antwortete Putin: „Habt ihr nichts Besseres zu tun? Sie haben Probleme an der Grenze, Probleme mit der Migration, Probleme mit der Staatsverschuldung. Wäre es nicht besser, mit Russland zu verhandeln?“

Er fügte hinzu, dass Russland und die USA immer noch „über verschiedene Nachrichtendienste“ über die Beendigung des Konflikts sprechen. Zu Russlands Botschaft an die USA sagte Putin: „Wenn ihr die Kämpfe wirklich beenden wollt, müsst ihr die Waffenlieferungen einstellen. In ein paar Wochen wird es vorbei sein“.

Das Interview sorgte bereits vor seiner Ausstrahlung für heftige Kontroversen, nachdem der Kreml behauptet hatte, Putin habe dem Carlson-Interview zugestimmt, weil sich der Ansatz des ehemaligen Fox-News-Moderators von der Berichterstattung vieler westlicher Nachrichtensender über den Ukraine-Konflikt unterscheidet. Carlson wird eine enge Verbindung zu Trump nachgesagt, der bei den US-Präsidentschaftswahlen im November als Kandidat der Republikanischen Partei gehandelt wird.

Analysten glauben auch, dass Putin das Interview als Plattform nutzte, um seine Ansichten zu einer breiten Palette von Themen, einschließlich des Krieges, einem weltweiten Publikum zu präsentieren.