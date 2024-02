Brasilen-Präsident Lula wirft Israel erneut Völkemord vor

Rio de Janeiro – Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat erneut bekräftigt, dass das israelische Militär im Gazastreifen einen Völkermord begehe, und erklärt, dass es sich bei der aktuellen Krise nicht um einen Krieg handele.

Lula äußerte sich am Freitag auf einer Veranstaltung des staatlichen Ölkonzerns Petrobras in Rio, auf der er sagte, er unterstütze die Gründung eines palästinensischen Staates.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Lula das Vorgehen Israels in Gaza mit Hitler-Deutschland verglichen. Israel reagierte mit Empörung auf Lulas Äußerungen, nannte sie „beschämend“ und erklärte den altgedienten Linken zur Persona non grata. Jerusalem bestellte auch den brasilianischen Botschafter zu einer Rüge ein und verlangte eine Entschuldigung.

Daraufhin rief Brasilien seinen Botschafter zu Gesprächen zurück, und der israelische Botschafter Daniel Zonshine wurde selbst zu einer Rüge vorgeladen.

Lula schrieb am Samstag auf X, dass er seine „Würde nicht für Unwahrheiten“ aufgeben werde, eine offensichtliche Anspielung auf die Forderung, er solle seine früheren Äußerungen zurücknehmen.

„Was Israel dem palästinensischen Volk antut, ist kein Krieg. Es ist Völkermord. Tausende von Kindern sind tot, Tausende werden vermisst. Frauen und Kinder sterben in den Krankenhäusern. Wenn das kein Völkermord ist, weiß ich nicht, was es ist“, so Lula.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Rafah, in dem mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets Zuflucht gefunden haben, acht Palästinenser getötet und mehrere weitere verwundet.

„Sie sagen, es sei ein sicheres Gebiet, aber jeden Tag werden Menschen getötet, wir werden täglich beschossen, wo ist das sichere Gebiet, das sind nur Worte, das ist alles Unsinn, es gibt keinen sicheren Ort im gesamten Gazastreifen“, sagte der Bewohner von Rafah, Khaled Ghareez, und fügte hinzu, dass es sich bei den gefundenen Leichen meist um Frauen und Kinder handele.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab vor diesem Angriff bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 92 Menschen getötet und 123 verletzt wurden.

