Kroatien unterstützt weiterhin EU-Beitritt der Türkei

Ankara – Der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman, der sich zu einem offiziellen Besuch in Ankara aufhielt, bekräftigte am Dienstag die anhaltende Unterstützung seines Landes für den EU-Beitrittsantrag der Türkei.

Bei einer Podiumsdiskussion über die EU-Erweiterung und die Lage in der Region im Präsidentenkomplex in der Hauptstadt sagte Gordan Grlic Radman: „Was Kroatien betrifft, so haben wir uns immer für einen konstruktiven Dialog und ein Engagement zwischen der EU und der Türkei eingesetzt“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den kroatischen Chef-Diplomaten.

Er bezeichnete Ankara als „wichtigen und wertvollen Kandidaten“ und fügte hinzu, dass die Türkei und Kroatien am selben Tag im Jahr 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen hätten.

Die Türkei ist seit 2005 ein offizieller EU-Beitrittskandidat, aber die Fortschritte auf dem Weg zum Beitritt sind seit Jahren ins Stocken geraten. Kroatien hingegen ist seit 2013 EU-Mitglied.

Radman erkannte die Komplexität der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei an und sagte: „Es liegt in unserem beiderseitigen Interesse, die Beziehungen zu verbessern, und unsere Beziehungen sollten kooperativer und weniger konfrontativ sein“.

Er unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit in wichtigen Fragen und nannte den westlichen Balkan als Paradebeispiel.

Der Minister sicherte außerdem die aktive Unterstützung Kroatiens für den EU-Beitritt von Bosnien und Herzegowina zu, ermutigte die westlichen Balkanstaaten zu weiteren Fortschritten und betonte, wie wichtig es sei, die Kriterien für die EU-Erweiterung bis 2030 zu erfüllen.

Der stellvertretende türkische Außenminister Mehmet Kemal Bozay ging seinerseits auf die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Kroatien ein und betonte die gemeinsamen Bemühungen zur Förderung von Frieden, Wohlstand und Stabilität auf dem Balkan.

Bozay erinnerte an die historische Zusammenarbeit der beiden Länder und hob die gegenseitigen Besuche und die Diversifizierung der Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Tourismus hervor.

Started my official visit to 🇹🇷 meeting @HakanFidan in #Ankara, to discuss strengthening economic relations and trade exchange as well as other topics, such as situation in the #MiddleEast, #Ukraine, as well as #SEE enlargement. pic.twitter.com/bEtcCjNbMz

— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) January 16, 2024