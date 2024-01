Auch Hamas verurteilt Deutschlands Israel-Unterstützung

Teilen

Gaza – Nach Namibia hat auch die Hamas die Entscheidung Deutschlands verurteilt, Israel in dem von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) angestrengten Völkermordfall zu unterstützen.

„Wir fordern Deutschland auf, jede Form der Unterstützung für die zionistischen Verbrechen einzustellen und den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen abzulehnen und zu kriminalisieren“, so Hamas-Führer Izzat al-Rashq in einer Erklärung.

Die Erklärung wurde zwei Tage nach der Ankündigung der deutschen Regierung abgegeben, als dritte Partei in den Fall einzugreifen und zu argumentieren, dass Israel während seines Krieges gegen den Gazastreifen seit dem 7. Oktober nicht gegen die Völkermordkonvention verstoßen habe, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Am Donnerstag und Freitag fand vor dem Weltgerichtshof – dem höchsten juristischen Organ der Vereinten Nationen – eine zweitägige öffentliche Anhörung zu dem Fall statt, bei der Südafrika und Israel ihre Argumente vortrugen. Südafrika teilte dem Gericht am Donnerstag mit, dass die israelische Luft- und Bodenoffensive – die nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza einen Großteil der Enklave verwüstet und fast 24.000 Menschen getötet hat – darauf abzielte, „die Vernichtung der Bevölkerung“ in Gaza herbeizuführen.

