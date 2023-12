Türkei: Allzeitrekord bei Automobilverkäufen

Die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei stiegen in den 11 Monaten des Jahres um 60,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022

Istanbul – Die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei stiegen in den 11 Monaten des Jahres um 60,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022 und erreichten 1 Million 73 Tausend 982 Einheiten, womit ein neuer Jahresrekord aufgestellt wurde.

Nach den Novemberdaten der Automotive Distributors and Mobility Association (ODMD) wuchs der Gesamtmarkt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in der Türkei im Zeitraum Januar-November auf Jahresbasis um 60,8 Prozent. Damit wurde zum ersten Mal in der Geschichte des türkischen Automobilmarktes die Zahl von 1 Million überschritten, und es wurden 1 Million 73 Tausend 982 Verkäufe unterzeichnet. Zuvor wurden die höchsten Verkäufe im Jahr 2016 mit 983 Tausend 720 Einheiten erzielt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu weiter.

In den 11 Monaten dieses Jahres stiegen die Pkw-Verkäufe um 66,2 Prozent auf 840 Tausend 925 und die Verkäufe leichter Nutzfahrzeuge um 43,7 Prozent auf 233 Tausend 57 Einheiten.

Verkäufe nach Motortyp

Nach Antriebsart der verkauften Autos hatten Benzinfahrzeuge mit 561 Tausend 53 Einheiten einen Anteil von 66,7 Prozent. Der Absatz von Dieselfahrzeugen hatte mit 121 Tsd. 511 einen Anteil von 14,4 Prozent, während der Anteil der Autogasfahrzeuge mit 9 Tsd. 247 Fahrzeugen 1,1 Prozent betrug.

Während der Anteil der Hybridfahrzeuge mit 89 Tsd. 13 Fahrzeugen 10,6 Prozent betrug, lag der Anteil der Elektrofahrzeuge, die in 11 Monaten 60 Tsd. 101 Fahrzeuge verkauften, bei 7,1 Prozent.

Togg an erster Stelle bei den Verkäufen von Elektroautos

Betrachtet man die Verkaufszahlen der Marken, so hat das in der Türkei entwickelte E-Auto Togg im November seinen monatlichen Auslieferungsrekord erneuert. Im letzten Monat wurden 4 Tausend 401 und seit Mai insgesamt 13 Tausend 572 T10X an die Nutzer ausgeliefert. Damit lag Togg in 11 Monaten an der Spitze der Elektroauto-Verkäufe, gefolgt von Tesla mit 11 Tausend 600 Verkäufen.

