New York – Die kürzliche Teilnahme der Pop-Ikonen Taylor Swift und Selena Gomez an einer von Kabarettist Ramy Youssef moderierten Comedy-Show hat in den sozialen Medien Diskussionen über ihre Haltung zum Konflikt zwischen Israel und Palästina ausgelöst.

Bei der Veranstaltung in Brooklyn, New York, tauchten Bilder auf, die Swift neben Prominenten wie Anya Taylor-Joy und Cara Delevingne zeigten. Auch andere Prominente wurden bei der Veranstaltung fotografiert, darunter Zoe Kravitz, Tochter von Lenny kravitz.

Youssef kündigte auf Instagram an, dass er alle Einnahmen aus seiner Stand-up-Comedy-Tour an die American Near East Refugee Aid (ANERA) spenden werde, die Hilfe für den Gazastreifen leistet. Weitere Shows fanden unter anderem in Philadelphia, Washington und San Francisco statt.

Die Fotos der Prominenten, die an der Comedy-Show teilnahmen, wurden von der Zeitschrift People veröffentlicht und später von der Vogue bestätigt, die die Outfits der Prominenten detailliert beschrieb.

Die Liste der Unterstützer:innen in den USA für die Menschen in Gaza wird immer größer. Taylor Swift und Selena Gomez haben an einer Stand-up-Comedy Show teilgenommen, deren Erlös der humanitären Hilfe in Gaza zugute kommt. Warte darauf, dass auch hier Stars aufstehen. pic.twitter.com/Jy0Y8QMgTl — Sawsan Chebli 💯 (@SawsanChebli) December 13, 2023

Pro-palästinensische Aktivisten haben Prominente und Persönlichkeiten der sozialen Medien aufgerufen, ihre Plattformen zu nutzen, um auf die humanitäre Krise im Gazastreifen aufmerksam zu machen.

Mehr als 17.500 Palästinenser wurden bei den israelischen Angriffen auf das Gebiet getötet und etwa 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Streifens wurden vertrieben.

Als Reaktion auf die Angriffe von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober an der südlichen Grenze Israels hat Israel ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht, die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern unterbrochen und eine Boden- und Luftoperation eingeleitet.

Sawsan Chebli ruft zur Unterstützung auf

Die ehemalige deutsche Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) hat in einem X-Beitrag deutsche Künstler dazu aufgerufen, es den US-Stars gleichzutun.

„Die Liste der Unterstützer:innen in den USA für die Menschen in Gaza wird immer größer. Taylor Swift und Selena Gomez haben an einer Stand-up-Comedy Show teilgenommen, deren Erlös der humanitären Hilfe in Gaza zugute kommt. Warte darauf, dass auch hier Stars aufstehen“, so Chebli in dem Beitrag.

