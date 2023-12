Kommentar: Die Geschichte von West-Aserbaidschan

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadov

Die Zeit ist die genaueste Quelle für die korrekte Bewertung historischer Ereignisse. Die Kultur und das Heldentum eines Volkes, einer Nation leben in den Gebieten, in denen sie historisch gelebt haben. Unter diesem Gesichtspunkt gelten die Gebiete Aserbaidschans als eine der ältesten historischen menschlichen Siedlungen, in denen sich die Zivilisation zu entwickeln begann.

Alle historischen Quellen belegen, dass die Gebiete des heutigen Armeniens einst dicht von Aserbaidschanern besiedelt waren. Auf historischen Karten sind die Ortsnamen und menschlichen Siedlungen dieser Gebiete deutlich eingezeichnet. Sogar die Ortsnamen Zangibasar, Vedibasar, Iravan (Yerevan) District, Goyche District wurden bestätigt und auf die Karten übertragen. Die genannten Regionen wurden als die größten Gebiete West-Aserbaidschans betrachtet.

Wissenschaft, Kunst, Musik und insbesondere die Ashiq Kreativität (Art of Azerbaijani Ashiq) entwickelten sich im Mittelalter in den von aserbaidschanischen Türken bewohnten Gebieten im heutigen Armenien. Die Menschen, die historisch in West-Aserbaidschan lebten, betrieben aufgrund ihrer geografischen Gegebenheiten hauptsächlich Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk. Infolge der ethnischen Säuberungspolitik gegen die Aserbaidschaner im Kaukasus in den letzten zwei Jahrhunderten wurden die Aserbaidschaner jedoch stark benachteiligt und erlitten eine nationale Tragödie.

Um die Geschichte, die Sprache und das kulturelle Erbe eines Volkes zu erforschen, muss man sich mit den Gebieten befassen, in denen es historisch bewohnt war. Aserbaidschanische Türken sind seit jeher in West-Aserbaidschan ansässig.

Aserbaidschanische Türken auf dem Gebiet des heutigen Armeniens vor Christus. Sie begannen im II. Jahrhundert zu leben. Einer der ersten antiken Stämme, die in diesen Gebieten lebten, waren die Kimmerer. Die Kimmerer, ein alter Turkstamm, ließen sich in diesen Gebieten nieder. Einer der wichtigsten Beweise für diese Tatsache sind zweifellos die historischen Toponyme. Der Name dieses Stammes spiegelt sich in den Ortsnamen der heutigen armenischen Gebiete wider. Selbst in der Nähe von Eriwan, der Hauptstadt der heutigen Republik Armenien, gibt es Ortsnamen wie Gamarli und Etchmiadzin, die den Namen des alten kimmerischen Turkstammes widerspiegeln. Historische Quellen bestätigen einmal mehr, dass die heutigen Gebiete Armeniens alte türkische Gebiete sind.

Völkermord, Deportation und terroristische Handlungen gegen die einheimische Bevölkerung – Aserbaidschaner, die Opfer von Ungerechtigkeit wurden – wurden Schritt für Schritt verübt. Der Völkermord an den aserbaidschanischen Türken in den Jahren 1905-1907, der Völkermord in Baku und anderen Gebieten unseres Landes im Jahr 1918 und die aktive Beteiligung der Armenier an den Repressionen in den 1930er Jahren spiegeln deutlich ihre Wut und ihren Hass auf die Türken wider.

Denn während des Völkermordes haben die Daschnaks ihren unerbittlichen Heroismus an Zivilisten, unschuldigen Frauen, alten Menschen und Kindern angewandt. In den Jahren 1948 bis 1953 wurden mehr als 150 Tausend unserer Landsleute aus West-Aserbaidschan deportiert. Auf der Grundlage der neuen Losung begannen sie, die Idee eines Armeniens ohne Türken zu verwirklichen. Schließlich wurden in den Jahren 1987-1991 etwa 250 Tausend unserer Landsleute gezwungen, ihr angestammtes Land aus dem Gebiet West-Aserbaidschans, dem heutigen Armenien, zu verlassen.

Heute gibt es in Aserbaidschan eine westaserbaidschanische Gemeinschaft. Von besonderer Bedeutung sind die von der westaserbaidschanischen Gemeinschaft nach dem zweiten Karabach-Krieg verabschiedeten Dokumente und die Appelle an internationale Organisationen. Unter diesen Dokumenten nimmt das akzeptierte Konzept zur Gewährleistung einer sicheren und würdigen friedlichen Rückkehr der aus dem Gebiet des heutigen Armeniens vertriebenen Aserbaidschaner – Konzept der Rückkehr – einen wichtigen Platz ein.

So wird im ersten Absatz (Einleitung) dieses Konzepts das Hauptziel der Westaserbaidschanischen Gemeinschaft offiziell mit der Wiederherstellung der Rechte der aus dem Gebiet Armeniens vertriebenen Aserbaidschaner erklärt, und gleichzeitig werden die Ziele und Grundsätze der von der Gemeinschaft durchzuführenden Tätigkeit für die Rückkehr der aus dem Gebiet Armeniens gewaltsam vertriebenen Aserbaidschaner sowie die Vorbereitungs- und Durchführungsmaßnahmen definiert. Zu Recht wird hier festgestellt, dass das Rückkehrkonzept auf dem Völkerrecht und den historischen Tatsachen beruht und der Herstellung von Gerechtigkeit und Frieden dient.

Das Rückkehrkonzept spiegelt auch das historische und kulturelle Erbe der Aserbaidschaner im heutigen Armenien wider, einschließlich der massiven Zerstörung von Moscheen und Friedhöfen, der Änderung von Ortsnamen und der systematischen rassistischen Diskriminierung von Aserbaidschanern. Die Gewährleistung der friedlichen Rückkehr nach West-Aserbaidschan ist die Hauptlinie des angenommenen Konzepts.

Ein deutliches Beispiel dafür ist der Brief der westaserbaidschanischen Gemeinschaft an den armenischen Premierminister vom 11. März 2023, in dem betont wird, dass die Mitglieder der Gemeinschaft entschlossen sind, den Prozess der Rückkehr in das Land ihrer historischen Vorfahren friedlich durchzuführen.

Die Mitglieder der Gemeinschaft betonen in dem Brief, dass das Recht auf Rückkehr fest in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und anderen wichtigen internationalen Rechtsinstrumenten verankert ist. In dem Schreiben heißt es, dass es inakzeptabel ist, die Forderungen der Aserbaidschaner nach einer friedlichen Rückkehr in ihr Heimatland in einer Weise zu äußern, die die territoriale Integrität oder Souveränität Armeniens beeinträchtigen könnte.

Die westaserbaidschanische Gemeinschaft setzt ihre Aktivitäten im politischen, rechtlichen, diplomatischen, sozialen und kulturellen Bereich fort. So wandte sich die Gemeinschaft am 16. März 2023 an die Französische Republik und äußerte ihre ernste Besorgnis über die intolerante Politik Frankreichs gegenüber ethnischen und religiösen Minderheiten. Am 27. März 2023 richtete die Westaserbaidschanische Gemeinschaft einen Brief an die Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Azoulay, in dem sie auf die Zerstörung des aserbaidschanischen Kulturerbes in Armenien hinwies.

Wir glauben, dass die Appelle der westaserbaidschanischen Gemeinschaft an die internationalen Organisationen für die Wiederherstellung der Rechte der Westaserbaidschaner in dieser kurzen Zeit eine besondere Rolle spielen werden, um das Thema in die internationale Öffentlichkeit zu tragen, und dass der Staat Aserbaidschan die Rückkehr der Westaserbaidschaner in ihre Heimat sicherstellen wird.

Wir glauben, dass die Appelle der westaserbaidschanischen Gemeinschaft an die internationalen Organisationen für die Wiederherstellung der Rechte der Westaserbaidschaner in dieser kurzen Zeitspanne eine besondere Rolle spielen werden, um das Thema in der internationalen Welt bekannt zu machen, und dass der Staat Aserbaidschan die Rückkehr der Westaserbaidschaner in ihre Heimat sicherstellen wird.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

Zum Thema

– Massaker von Chodschali –

Drei Bedeutungen von „Geschichte“: Zum Massenmord von Xocalı/Chodschali

Am 25. Februar 1992 gegen 23 Uhr griffen etwa 2 000 armenische Kämpfer Xocalı an. Der Überfall dauerte bis in die Morgenstunden des 26. Februar. An der Attacke beteiligte sich das 366. Infanterieregiment, eine noch aus der Armee der zwei Monate zuvor untergegangenen Sowjetunion stammende Einheit. Sie soll so gut wie vollständig aus ethnischen Armeniern bestanden haben.