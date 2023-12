Cohen: Israel kann die Hamas nicht besiegen

Washington – Als Reaktion auf die Angriffe von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober an der südlichen Grenze Israels hat Israel im Gazastreifen ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht, die Versorgung mit Hilfsgütern unterbrochen und eine Boden- und Luftoperation eingeleitet.

Mehr als 18.000 Palästinenser wurden bei den israelischen Angriffen auf das Gebiet getötet – ein Großteil davon Kinder -, und über 49.000 verletzt. Etwa 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Streifens wurden vertrieben.

Laut US-Journalist Dan Cohen könne Israel die Hamas militärisch jedoch nicht besiegen.

„Israel kann die Hamas niemals besiegen, weil sie in erster Linie eine Widerstandsbewegung ist. Sie könnten Sinwar, Deif und Haniyeh töten, und die nächste Generation von Waisenkindern, die zu Männern werden, würde sie ersetzen. Solange es die Besatzung gibt, wird es auch den Widerstand geben“, schreibt Cohen auf X. Bei Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, and El Deif handelt es sich um Führer der Hamas, die auf der Tötungsliste der israelischen Regierung stehen.

„Bilder wie diese sind das beste Rekrutierungsinstrument der Hamas. Israel macht die effektivste Pro-Hamas-Propaganda“, so Cohen weiter unter einem Bild, das durch israelische Soldaten gefangen genommene Palästinenser zeigt.

Israel can never defeat Hamas because it is, first and foremost, a resistance movement. They could kill Sinwar, Deif, and Haniyeh, and the next generation of orphaned boys turned to men would replace them. As long as occupation exists, so too will resistance. Images like this are… pic.twitter.com/Rwg8cnj8LY

— Dan Cohen (@dancohen3000) December 13, 2023