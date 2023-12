China auf dem Weg zum Autoexporteur Nummer 1

Die Umstellung auf Elektromobilität hat die Dynamik verändert und die Schwäche der chinesischen Automobilhersteller bei Verbrennungsmotoren in eine Stärke bei Batterieantrieben verwandelt

von Wenli Zheng

Chinesische Aktien haben seit Anfang 2021 enttäuscht, und der MSCI China Index hat sich mehr als halbiert. Auch als das Land Ende letzten Jahres die Pandemie überwunden hatte, blieb die Performance hinter den Erwartungen zurück.

Die meisten anderen Volkswirtschaften erlebten nach der Wiedereröffnung des COVID einen Konsumboom. In China blieb dieser jedoch aus. Während der Pandemie weiteten sich die Staatsbilanzen vieler Länder erheblich aus, da sie umfangreiche Hilfspakete durchsetzten. Im Gegensatz dazu hat die chinesische Regierung keine nennenswerten Konsumanreize geschaffen. Stattdessen durchläuft das Land eine große Phase des finanziellen Schuldenabbaus.

China hat zweifellos mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, wie dem hohen Verschuldungsgrad im Immobiliensektor und auf kommunaler Ebene, den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und dem demografischen Gegenwind. Die derzeitige Verlangsamung ist jedoch größtenteils zyklischer Natur. Aus historischer Sicht ist diese Phase nicht einzigartig. Alle drei bis vier Jahre hat China kleine Konjunkturzyklen durchlaufen.

Das letzte Mal, dass China einen großen Deleveraging-Zyklus erlebte, war in den Jahren 2012-2015, was zu starken Rückgängen bei chinesischen Aktien führte. Auf diesen Abwärtszyklus folgten fünf Jahre mit einer starken Marktperformance, wobei der MSCI China Index in diesem Zeitraum um 160 % zulegte und damit die wichtigsten Märkte, einschließlich des S&P 500[1] , übertraf.

Chinas F&E-Ausgaben höher als die der EU

China macht rasche Fortschritte im verarbeitenden Gewerbe und bewegt sich in der Wertschöpfungskette nach oben. Chinas Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) in Prozent des BIP sind inzwischen höher als die der Länder der Europäischen Union. Dies hat dazu beigetragen, dass China in vielen schnell aufstrebenden Branchen eine starke Führungsposition einnimmt. China ist vor allem für die Herstellung von Mobiltelefonen und PCs bekannt.

Es wird jedoch erwartet, dass Chinas Exporte von Autos und erneuerbaren Energien in diesem Jahr die von PCs und Mobiltelefonen überholen werden, und China auf dem Weg dazu ist, noch in diesem Jahr die Nummer 1 unter den Autoexporteuren weltweit zu werden. Dies ist ein enormer Umschwung, denn noch vor drei bis vier Jahren kämpften die chinesischen Erstausrüster um den Erfolg auf ihrem eigenen Markt.

Die Umstellung auf Elektromobilität hat die Dynamik verändert und die Schwäche der chinesischen Automobilhersteller bei Verbrennungsmotoren in eine Stärke bei Batterieantrieben verwandelt. Dieser Wandel macht auch vor der Automobilindustrie nicht halt. Wir haben ähnliche Muster bei Baumaschinen und Geräten für den Außenbereich beobachtet, wo chinesische Unternehmen aufgrund der Elektrifizierung Marktanteile gewinnen.

Der Trend zur Diversifizierung und Neuausrichtung der Lieferketten stellt viele chinesische Branchen vor Herausforderungen, insbesondere diejenigen, die stark von der US-Nachfrage oder US-Technologie abhängig sind. In vielen aufstrebenden Branchen, darunter grüne Technologien, Biotechnologie und mobiles Internet, haben chinesische Unternehmen jedoch sowohl eine Größenordnung als auch eine technologische Führungsposition erreicht. Auch wenn sie in bestimmten Industrieländern mit Unsicherheiten konfrontiert sind, glauben wir, dass ihre globale Wettbewerbsfähigkeit und ihre Präsenz weiter zunehmen werden.

Die Erholung des chinesischen Verbrauchs nach dem COVID ist zwar gedämpfter als erwartet, aber der strukturelle Trend ist nicht gebrochen, sondern bleibt intakt. Die Kaufkraft der chinesischen Verbraucher hat zugenommen. Das Pro-Kopf-Einkommen der Haushalte hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Selbst in einem relativ schwachen makroökonomischen Umfeld wuchs das Haushaltseinkommen seit Jahresbeginn um 6,5 % (Stand: September 2023). Der Konsum trug im dritten Quartal 2023 zu 95 % zum BIP-Wachstum Chinas bei.

Auf China entfallen 30 % der weltweiten Industrieproduktion, aber nur 14 % der weltweiten Konsumnachfrage. Das Verhältnis von Konsum zu BIP beträgt in China nur 38 % gegenüber 50-70 % in anderen großen Volkswirtschaften. Die derzeitigen geopolitischen Spannungen könnten den Übergang Chinas zu einer stärker konsumorientierten Wirtschaft beschleunigen, was unserer Meinung nach dazu beitragen wird, dass die Handelsbeziehungen in Zukunft ausgewogener sein werden.

Die 20 wichtigsten A-Aktien übertreffen Index um das Doppelte

Trotz des gedämpften wirtschaftlichen Hintergrunds sollten sich Anleger auf Unternehmen konzentrieren, die ihre Ertragskraft kontinuierlich steigern können. Diese Chancen könnten sich beispielsweise in den Sektoren Technologie und Industrie ergeben, die von der industriellen Modernisierung und dem ökologischen Wandel profitieren. In den traditionellen Branchen wie Schiffbau, Offshore-Ölservice, Kupfer usw. erwarten wir eine Verbesserung der Rendite des investierten Kapitals aufgrund der günstigen Angebots-/Nachfragedynamik.

Anleger sollten auch zwischen der Performance auf Indexebene und dem tatsächlichen Renditepotenzial chinesischer Aktien unterscheiden. Während der MSCI China Index in den letzten 10 Jahren nicht viel zugelegt hat, haben die 20 wichtigsten A-Aktien mit dem höchsten ausländischen Anteil den Index um mehr als das Doppelte übertroffen. China ist nach wie vor ein äußerst ineffizienter Markt, da rund 70 % des Handelsvolumens auf Privatanleger entfallen. Ihre durchschnittliche Haltedauer beträgt etwa 16 Tage. Dies kann zu einer hohen Geschwindigkeit und zahlreichen Fehlbewertungsmöglichkeiten führen.

Eine weitere Diskrepanz bei chinesischen Aktien besteht zwischen den sich bietenden Chancen und der Vermögensallokation der Anleger. In China gibt es über 6.000 Aktien, aber nur etwa 1 % sind Mega-Caps mit einer Marktkapitalisierung von über 30 Mrd. USD. Dieses 1 % der Aktien hat jedoch eine Gewichtung von über 50 % im MSCI China Index. Mainstream-China-Fonds investieren im Durchschnitt mehr als die Hälfte ihres verwalteten Vermögens in nur 1 % der Aktien. Die verbleibenden 98 %-99 % des chinesischen Aktienuniversums sind wohl noch zu wenig erforscht. Wir glauben, dass es jenseits der gut entdeckten Large-Cap-Konsenswerte enorme Alpha-Möglichkeiten gibt.

Da chinesische Aktien das dritte Jahr in Folge rückläufig sind, werden die Überzeugung und die Geduld der Anleger auf die Probe gestellt. Der anhaltende Abschwung bietet jedoch die Gelegenheit, einige großartige chinesische Unternehmen zu attraktiven Preisen zu erwerben. Es wird oft gesagt, dass sich die besten Anlagemöglichkeiten in den ungemütlichsten Zeiten bieten. Wir glauben, dass wir uns derzeit in einer solchen Phase für chinesische Aktien befinden.

Wenli Zheng, Portfoliomanager, China, Evolution Equity Strategy bei T. Rowe Price

