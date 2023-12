Dies war nicht nur ein Rennen, sondern ein bahnbrechender Moment in der Welt der Elektrofahrzeuge, der die schiere Kraft und Innovation des Tesla Cybertrucks unter Beweis stellt.

Los Angeles – Dies war nicht nur ein Rennen, sondern ein bahnbrechender Moment in der Welt der Elektrofahrzeuge, der die schiere Kraft und Innovation des futuristischen Tesla Cybertrucks unter Beweis stellt.

In einem von Tesla-Chef Elon Musk auf X (vormals Twitter) veröffentlichten Video hat Teslas Cybertruck, auch Cyberbeast genannt, in einem Beschleunigungsrennen einen 911er Porsche geschlagen. Und nicht nur das: Bei dem Rennen über eine Viertelmeile zog der Truck dabei sogar einen weiteren Porsche. Dem Video isrt nicht zu entnehmen um welchen Porsche es sich handelt, aber womöglich war es ein 911 Carrera.

Die Beschleunigung des Über-Trucks wird mit bahnbrechenden 2,6 Sekunden angegeben. Das ist schneller als die meisten Sportautos. Die Reichweite soll je nach Modell zwischen 402 und 515 km liegen. Als Topmodell fungiert der 857 PS starke Cyberbeast aus dem Video mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Laut Tesla hat der Truck eine Anhängelast von knapp fünf Tonnen und eine Zuladung von maximal 1.134kg.

Die Einstiegsversion mit knapp 400 PS und Heckantrieb soll umgerechnet etwa 56.000 Euro kosten. Der Preis für die Allradversion mit 750 PS soll bei umgerechnet etwa 73.445 Euro liegen. Die dreimotorige 857 PS starke Top-Version aus dem Video, das Cyberbeast, werde für 100.000 Dollar zu haben sein.

Laut der Nachrichtenagentur AFP gibt es für den Truck bereits mehr als eine Million Bestellungen.

Am 30. November 2023 startetete die Auslieferung des Tesla Cybertruck. Bei einer Veranstaltung, dem „Cybertruck Delivery Event“, übergab Elon Musk in der texanischen Tesla-Fabrik rund zehn Fahrzeuge aus der ersten Produktionsreihe höchstpersönlich an handverlesene Kunden.

„Ich glaube, das ist unser bestes Produkt. Die Zukunft wird endlich aussehen wie die Zukunft“, so der 52-Jährige bei der Veranstaltung. Beim Cybertruck handle es sich um einen „besseren Truck als jeder andere Truck und ein besseres Sportauto als jedes andere Sportauto“, kündigte Musk an.