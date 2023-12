Einleitung: Begriffe für Online-Sportwetten

Teilen

Wer sich erstmals mit Online Sportwetten befasst, wird wohl auf den einen oder anderen Begriff stoßen, mit dem er wohl nichts anfangen kann. Das heißt, bevor man die ersten Wetten abgibt, sollte man sich ein entsprechendes Wissen aneignen, um nicht durch Missverständnisse Geld zu verlieren.

2 Weg-Wette

Die 2 Weg-Wette besagt, dass entweder das Ereignis A oder das Ereignis B eintritt. Klassische Sportarten, in denen 2 Weg-Wetten gerne platziert werden, sind Badminton, Tennis oder auch Tischtennis.

Ante Post-Wette

Die englische Bezeichnung für eine Langzeitwette. Langzeitwetten sind beliebt bei Wettwerben, die über mehrere Wochen oder Monate laufen, oder auch bei größeren Turnieren. So kann man etwa die Ante Post-Wette zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft platzieren und schon vor dem Eröffnungsspiel auf den Sieger des Turniers setzen.

Cashback

„Geld zurück“: Viele Online Wettanbieter bieten mit regelmäßigen Cashback-Aktionen den Spielern die Möglichkeit an, dass sie mehr Risiko nehmen, weil sie den Einsatz – in der Regel bis 10 Euro oder auch prozentual – zurückbekommen.

Doppelte Chance

Bei dieser Wettmöglichkeit hat der Spieler die Möglichkeit, dass er zwei Spielausgänge mit nur einer Wette abdecken kann. Somit steigert er einerseits die Gewinnchancen und reduziert das Verlustrisiko. So kann man etwa auf Heimsieg und Unentschieden tippen – am Ende darf das Team also nur nicht als Verlierer vom Platz gehen.

Einzelwette

Wie der Name schon vermuten lässt, wird nur auf ein einziges Ereignis gesetzt. Das kann der Ausgang eines Spiels sein oder auch, ob mehr als 2,5 Tore fallen, wer das erste Tor schießt oder auch, ob es mehr als eine rote Karte gibt.

In-Play

Bei der In-Play Wette handelt es sich um einen Tipp, der während des Spiels abgegeben wird. Es gibt immer mehr Wettanbieter, die auch das Live Wetten anbieten, sodass hier jederzeit Tipps abgegeben werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Quoten hier dem Spielverlauf angepasst werden, erkennt man auch, wie der Buchmacher glaubt, wie das Spiel ausgehen wird.

Kelly System

Eines der beliebtesten Money Management Systeme: Gewinne sollen maximiert und das Risiko auf ein Minimum reduziert werden. Durch umfangreiche Analyse soll es möglich sein, die Quote für den Eintritt eines Spielausgangs zu berechnen. Dabei vergleicht der Spieler seine Quote mit der Quote des Wettanbieters – so soll man zu hoch angesetzte Wettquoten finden können.

Kombiwette

Wenn mindestens zwei Einzelwetten auf einem Tippschein zu finden sind, spricht man von der Kombiwette. Ganz egal, ob es vier, fünf oder 10 Tipps sind: Am Ende müssen alle Tipps richtig sein, damit der Wettschein zur Auszahlung gelangt.

Over

In den letzten Jahren ist das Interesse an der Wettart „Over“ enorm gestiegen. Hier dreht sich alles um die Anzahl der geschossenen Tore. Dabei wird als Ausgangspunkt bei den Fußballspielen gerne der Faktor 2,5 Tore gewählt. Fallen in dem Spiel mehr als 2,5 Tore, dann handelt es sich um „Over“. Wenn jedoch weniger als 2,5 Tore fallen, so spricht man von „under“. Diese Wettart ist aber nicht nur bei Fußball möglich, sondern auch bei allen anderen Sportarten, in denen Tore oder Punkte erzielt werden müssen.

Quote

Mit der Quote lässt sich der Gewinn errechnen, der mit der gewonnenen Wette erzielt werden kann. Dabei analysiert der Wettanbieter die Spiele und drückt dann die Wahrscheinlichkeit mit der Quote aus. Das erklärt, wieso Außenseiter eine höhere Quote als Favoriten haben – je unwahrscheinlicher der Fall ist, dass das Ereignis eintritt, umso höher die Quote.

Systemwette

Mit einem 3 aus 5, 4 aus 6 oder 5 aus 6 kann man durchaus das Risiko einer Kombiwette reduzieren. Mit der sogenannten Systemwette muss nicht jedes auf dem Wettschein zu findendes Spiel richtig sein.

Torwette

Die exakte Anzahl an Tore zu erraten, kann durchaus schwierig sein. Aus diesem Grund gibt es bei der Torwette auch sehr gute Quoten. Wer hier richtig liegt, darf sich über hohe Gewinne freuen.