Der türkische Fußballverband verkündete am heutigen Dienstag, dass der Spielbetrieb der Süper Lig auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werde.

Antalya – Es sind skandalöse Szenen in der türkischen Süper Lig, die die Welt schockieren.

Nach dem Spiel zwischen Caykur Rizespor und Ankaragücü (1:1) stürmt plötzlich Faruk Koca, Ankaragücüs Präsident, auf den Schiedsrichter Halil Umut Meler zu und schlägt ihm mit der Faus ins Gesicht.

Während Meler noch auf dem Boden liegt, traten ihm weitere Personen gegen den Kopf. Der Schiedsrichterwurde mit Kopfverletzungen und einem blauen Auge ins Krankenhaus gebracht. Zwei Personen, die Meler ebenso angegriffen hatten, wurden daraufhin festgenommen.

Koca musste im Krankenhaus behandelt werden, aber „die Haftverfahren werden nach der Behandlung durchgeführt“, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya.

„Es tut mir so leid. Es tut mir so leid“, schreibt Ex-BVB-Star und Antalyas aktueller Trainer Şahin auf X (ehemals Twitter).

„Kinder sehen sich die Spiele auf dem Bildschirm an und träumen davon, Fußballer zu werden. Mütter und Väter arbeiten Tag und Nacht, um die Träume ihrer Kinder zu teilen. Technische Teams, Spieler und Vereinsmitarbeiter arbeiten Tag und Nacht. Die Fans füllen die Tribünen und kommen zu den Auswärtsspielen, vielleicht mit den Mitteln, die sie gespart haben. Alle wollen, dass die Farben, die sie lieben, erfolgreich sind. Wir alle wollen, dass sich der türkische Fußball weiterentwickelt und mit allen Konkurrenten in der Welt mithalten kann“, so der Antalyaspor-Trainer weiter.

Üzgünüm, çok üzgünüm. Çocuklar, ekran başında maçları izleyip, futbolcu olma hayalleri kuruyor. Anneler, babalar, gece-gündüz demeden çabalıyor, çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Teknik ekipler, oyuncular, kulüp çalışanları gecelerini gündüzlerine katıyor. Taraftarlar… — Nuri Şahin (@nurisahin) December 11, 2023

Auch in einer Erklärung des türkischen Fußballverbands wurde der „unmenschliche und verabscheuungswürdige“ Angriff auf den Offiziellen verurteilt.

„Wir verfolgen den Gesundheitszustand von Halil Umut Meler aufmerksam und wünschen unserem wertvollen Schiedsrichter eine rasche Genesung“, hieß es in der Erklärung.

„Dieser unmenschliche und verabscheuungswürdige Angriff richtete sich gegen alle Akteure des türkischen Fußballs. Jeder, der Schiedsrichter ins Visier genommen und zu Straftaten gegen Schiedsrichter ermutigt hat, macht sich mitschuldig an diesem verabscheuungswürdigen Verbrechen. Die unverantwortlichen Äußerungen von Vereinsvorsitzenden, Managern, Trainern und Fernsehkommentatoren, die sich gegen Schiedsrichter richteten, haben den Weg für diesen abscheulichen Angriff geebnet“, so der verband weiter.

Erdoğan verurteilt Tat

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan äußerte sich nach den schockierenden Szenen. „Ich verurteile den Angriff auf den Schiedsrichter Halil Umut Meler nach dem Spiel MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor von heute Abend und wünsche ihm eine schnelle Genesung“, sagte er.

„Sport bedeutet Frieden und Brüderlichkeit. Sport ist unvereinbar mit Gewalt. Wir werden niemals zulassen, dass es im türkischen Sport zu Gewalt kommt. so der türkische Staatschef weiter.

Ankaragücü entschuldigt sich

MKE Ankaragücü bedauerte in einer Erklärung das Verhalten seines Präsidenten: „Wir sind betrübt über den Vorfall, der sich heute Abend ereignet hat.

„Wir entschuldigen uns bei der türkischen Fußballöffentlichkeit und der gesamten Sportgemeinschaft für den traurigen Vorfall, der sich nach dem Spiel von Caykur Rizespor im Eryaman-Stadion ereignet hat.