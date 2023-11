VERY: Weiteres türkisches E-Auto in den Startlöchern

VERY strebt in der ersten Phase eine Produktionskapazität von 10.000 Fahrzeugen pro Jahr an. Die Fabrik soll in der westtürkischen Stadt Gemlik in der Provinz Bursa, wo auch das erste türkische E-Auto hergstellt wird, gebaut werden.

Den Benutzern wird außerdem Kundendienst und Wartungsunterstützung angeboten.