ein Gastkommentar von Adil Shamiyev

Nach den jüngsten Terroranschlägen der Hamas auf israelische Zivilisten ist es wichtig, die Reaktionen der verschiedenen Nationen und Gemeinschaften zu analysieren. Während die Weltgemeinschaft Terrorakte und Gewalt gegen unschuldige Zivilisten mit überwältigender Mehrheit verurteilt, gab es in bestimmten Kreisen, insbesondere im Iran und in Armenien, beunruhigende Jubelmeldungen.

Armenische Telegram-Kanäle und Nutzer sozialer Medien reagierten mit beunruhigendem Jubel auf das Versagen der israelischen Sicherheitsdienste bei der Verhinderung der Terroranschläge. Sie zogen Parallelen zwischen dem aserbaidschanischen und dem israelischen Militär und behaupteten, dass dieser jüngste Angriff den Mythos der militärischen Unbesiegbarkeit Israels erschüttert habe. Diese Rhetorik hat Fragen über die Absichten und Zugehörigkeit bestimmter armenischer Gruppen aufgeworfen.

Die armenische Geheimarmee zur Befreiung Armeniens (ASALA) hat sich zu einem entsetzlichen Akt des Vandalismus bekannt (Quelle), bei dem die Fassade einer jüdischen Synagoge in Eriwan, Armenien, vor dem Terroranschlag mit roter Farbe beschmiert wurde. Dieser Akt des Antisemitismus ist zutiefst besorgniserregend und zeigt, wie weit solche Gefühle in Armenien und seinen Diasporagemeinden verbreitet sind. (Antisemitismus in Armenien)

Noch besorgniserregender ist die historische Verbindung zwischen armenischen Terrororganisationen wie ASALA und dem Iran sowie ihre Verbindungen zu palästinensischen Terrorgruppen. Die 1975 gegründete ASALA führte ihre Ausbildung im Bekaa-Tal an der Seite palästinensischer Terrororganisationen durch, die gegen Israel kollaborierten. In den 1980er Jahren arbeiteten der türkische und der israelische Geheimdienst bei der Bekämpfung armenischer Terroristen in der von Syrien besetzten Bekaa-Ebene im Libanon zusammen. (Quelle)

Armenische Lobbygruppen haben sich als geschickt darin erwiesen, Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen in den Vereinigten Staaten (Quelle), Russland, den Ländern der Europäischen Union, dem Iran (Quelle) und dem Nahen Osten zu pflegen. Diese Lobbyarbeit hat es den Armeniern sogar ermöglicht, offene Beziehungen zur Hisbollah (Quelle) zu unterhalten, obwohl diese als terroristische Organisation eingestuft wird und sich gegen die Interessen der USA stellt. Dem verstorbenen Zbigniew Brzezinski zufolge gehören die Armenier zu den drei einflussreichsten ethnischen Lobbygruppen innerhalb des politischen Systems der USA.

Der Iran hat Armenien als Basis für illegale Bankgeschäfte genutzt (Quelle)und Hunderte von Unternehmen in dem Land gegründet, sowohl unter falschem Vorwand als auch legal, um Sanktionen zu umgehen. Diese historische Zusammenarbeit zwischen Armenien und dem Iran hat die Unterstützer Eriwans in den Vereinigten Staaten nicht abgeschreckt.

Im Mai 2002 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen die armenische Firma Lysine Open Joint Stock Co. und ihren früheren Eigentümer Armen Sarkisyan wegen ihrer Beteiligung an der Weitergabe von Massenvernichtungswaffentechnologie an den Iran, insbesondere im Zusammenhang mit der Weitergabe von biochemischer Ausrüstung.

Darüber hinaus wurden 2007 bei zwei separaten Anschlägen militanter Schiiten im Irak Waffen sichergestellt, die zum tragischen Tod des US-Soldaten Matthew Straughter führten, wobei sechs weitere Personen verletzt wurden. Diese Waffen wurden nach Armenien zurückverfolgt.

Die Schwere dieser Vorfälle veranlasste die damalige Außenministerin Condoleezza Rice zu einem Gespräch mit Präsident Sargsian während der UN-Generalversammlung. In ihren Gesprächen wurden Bedenken über diese beunruhigenden Transfers geäußert. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Präsident Sargsian jegliche Beteiligung an diesen Transfers bestritt und beteuerte, dass sie nicht stattgefunden hätten.

In Anbetracht dieser besorgniserregenden Tatsachen ist es nicht unvernünftig zu fragen, ob der Iran bei dem jüngsten Terroranschlag gegen Israel eine Rolle als Drahtzieher und Sponsor gespielt hat. Die Feierlichkeiten in Armenien über den vermeintlichen Erfolg Irans bei diesem Vorhaben geben Anlass zu ernster Besorgnis über die Beteiligung armenischer Elemente im Nahen Osten an solchen Anschlägen.

Die Drohung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) an Aserbaidschan nach dem Terroranschlag gegen Israel ist eine äußerst beunruhigende Entwicklung. Solche Drohungen verschärfen nicht nur die Spannungen in einer ohnehin schon instabilen Region, sondern unterstreichen auch das komplexe Geflecht geopolitischer Dynamiken, das hier im Spiel ist. Der Iran hat vor kurzem seine Zusammenarbeit mit Armenien ausgeweitet, indem er ein Konsulat in der Stadt Kapan eröffnete und Drohungen gegen Aserbaidschan zum Schutz Armeniens aussprach.

Abschließend ist zu sagen, dass die jüngsten Terroranschläge der Hamas gegen israelische Zivilisten allgemein verurteilt werden sollten, und dass diejenigen, die sich an solchen schrecklichen Ereignissen erfreuen, eine genaue Überprüfung verdienen. Die Verbindungen zwischen armenischen Gruppen, dem Iran und palästinensischen Terrororganisationen bedürfen einer gründlichen Prüfung, da sie zu regionaler Instabilität und Gewalt beitragen können.

In Anbetracht der früheren Erfahrungen, als der Iran Armenien für seine zerstörerischen Aktivitäten im Nahen Osten nutzte. In Anbetracht der früheren Erfahrungen, als der Iran Armenien für seine zerstörerischen Aktivitäten im Nahen Osten nutzte, ist es zwingend erforderlich, dass die internationale Gemeinschaft wachsam bleibt und sich mit möglichen Verbindungen zwischen Armenien, dem Iran und Terroranschlägen befasst.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

