Gaza – Der bekannte palästinensische Dichter und Autor Mosab Abu Toha wurde von israelischen Streitkräften festgenommen, als er versuchte, den Gazastreifen zu verlassen.

Abu Toha war von US-Beamten mitgeteilt worden, dass er und seine Familie nach Ägypten einreisen könnten, da eines seiner Kinder die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie waren am Sonntag auf dem Weg von Nord- nach Süd-Gaza zum Grenzübergang Rafah, als er zusammen mit anderen palästinensischen Männern an einem israelischen Militärkontrollpunkt festgenommen wurde, sagte Familienangehörige gegenüber Medien.

„Die Armee nahm Mosab fest, als er am Kontrollpunkt ankam und wie von der Armee angeordnet von Norden nach Süden unterwegs war. Die amerikanische Botschaft hat ihn und seine Familie über den Grenzübergang Rafah gehen lassen“, sagte der Bruder des Dichters, Hamza, in den sozialen Medien. „Wir haben nichts mehr von ihm gehört.“

Weder das US-Außenministerium noch die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) reagierten bisher um Stellungnahme.

Abu Toha hatte in der Zeitschrift New Yorker über seine Erlebnisse während des Bombardements im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens geschrieben. Eine Sammlung seiner Gedichte, die in den USA in englischer Sprache veröffentlicht wurde, stand in der Endrunde des National Book Critics Circle Award und wurde in diesem Jahr mit einem amerikanischen Buchpreis ausgezeichnet.

„Er ist einer unserer produktivsten Schriftsteller“, sagte Diana Buttu, eine palästinensisch-kanadische Anwältin und ehemalige Sprecherin der Palästinensischen Befreiungsorganisation. „Dass er schon in so jungen Jahren so viel veröffentlicht hat und all diese Preise und Auszeichnungen für seine Werke erhalten hat, zeigt, was für ein starker Autor er ist.“

„Er ist ein unglaublicher Dichter“, so Laura Albast, eine palästinensische Journalistin, Redakteurin und Freundin von Abu Toha. „Die Gedichte, die er schreibt, sind sehr zugänglich, aber sie sind auch eine Darstellung dessen, was uns widerfährt.“

Abu Toha und seine Familie hatten in Jabalia Zuflucht gesucht, als sie erfuhren, dass ihr Haus in Beit Lahia bombardiert worden war. In einem am 6. November veröffentlichten Artikel des New Yorker beschrieb er, wie er mit dem Fahrrad zum Haus fuhr, um zu versuchen, etwas aus seiner kleinen Büchersammlung zu retten.

„Ich hoffe, wenigstens ein Exemplar meines eigenen Gedichtbandes zu finden, vielleicht in der Nähe des Olivenbaums meines Nachbarn, aber es gibt nichts als Trümmer. Nichts als der Geruch von Explosionen“, schrieb er.

„Jetzt sitze ich in meinem provisorischen Haus im Lager Jabalia und warte auf einen Waffenstillstand. Ich habe das Gefühl, in einem Käfig zu sitzen. Ich werde jeden Tag zusammen mit meinem Volk getötet. Die einzigen zwei Dinge, die ich tun kann, sind Panik und Atmen. Hier gibt es keine Hoffnung.“