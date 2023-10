Teilen

Istanbul – Die Oscar-Gewinnerin Angelina Jolie soll in einer Filmbiografie unter der Regie von Pablo Larraín die griechisch-amerikanische Ikone – Sopranistin Maria Callas – spielen.

Der mit dem Emmy ausgezeichnete türkische Schauspieler Haluk Bilginer wird in „Maria“ die Rolle des Liebhabers der Callas, den griechischen Tankerkönig und einst reichsten Mann der Welt, Aristoteles Onassis spielen.

„Pablo Larraín ist ein Regisseur, den ich schon lange bewundere. Die Chance zu bekommen, mit ihm und mit einem Drehbuch von Steven Knight mehr von Marias Geschichte zu erzählen, ist ein Traum“, sagte Jolie.

Das Projekt trägt den Titel „Maria“ und soll die „stürmische, schöne und tragische Geschichte“ des Lebens einer der größten Opernsängerinnen der Welt während ihrer letzten Tage im Paris der 1970er Jahre nacherleben und neu erfinden. Die äußerst einflussreiche, in Amerika geborene griechische Ikone – von Leonard Bernstein einst als „Bibel der Oper“ bezeichnet – hatte eine Liebesaffäre mit dem griechischen Reederei-Magnaten Onassis, der später Jackie Kennedy heiratete.

Nach der Trennung von Onassis zog Callas zunächst nach Italien und dann nach Frankreich. Callas konnte sich von der Trennung nie vollständig erholen und starb 1977 im Alter von nur 52 Jahren tragisch an einem Herzinfarkt. Es sind auch Berichte über den Missbrauch und Gewalt aufgetaucht, denen sie während ihrer Beziehung zu Onassis ausgesetzt war.

Einem Bericht von Ranini.tv zufolge wird der erfahrene türkische Schauspieler Haluk Bilginer Onassis darstellen. Die Dreharbeiten für den Film sollen noch in diesem Monat in Budapest beginnen.

Bilginer hat neben seiner Schauspielkarriere in der Türkei auch in Großbritannien gearbeitet und ist vor allem durch seine Rolle als Mehmet Osman in der Fernsehserie EastEnders in den 1980er Jahren bekannt geworden. Er hat auch in Hollywood-Filmen als Nebendarsteller mitgewirkt. So spielte er 1987 in der Filmkomödie Ishtar einen schurkischen Guerilla-Anführer und 2001 in der dunklen Komödie Buffalo Soldiers einen türkischen Mafioso.

Für seine Rolle in Şahsiyet (2018) wurde Bilginer bei den 47. International Emmy Awards als bester Schauspieler ausgezeichnet.

