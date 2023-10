Kemal Kılıçdaroğlu – Der Kaiser ist nackt!

Teilen

ein Gastkommentar von Nabi Yücel

Das dänische Kunstmärchen über den Kaiser mit neuen Kleidern ist eine schöne Parabel von der Macht der Einbildung, überzeugend anzukommen, politisch zu Punkten und gesellschaftlichen Druck auf die Regierung auszuüben. Der türkische Oppositionsvorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) läuft seit Jahren nackt durch die Politbühne und immer mehr Leute rufen hinterher: der Kaiser ist doch nackt!

Wer überzeugen will, seines Amtes würdig sein will, die Illusion aufbaut, für das Land und die Leute da zu sein, der darf die Illusion und Ideale der Menschen nicht zerstören.

Eigentlich wissen es alle, dass der Kaiser nackt rumläuft, aber sehr viele der Oppositionsanhänger halten stoisch daran fest, Kemal Kılıçdaroğlu in den Regierungsposten hieven zu können. Viele verkennen noch immer, dass die älteste Partei der Türkei, die CHP, mit Kılıçdaroğlu längst Geschichte ist.

Gegenwärtig führt die türkische Armee eine Anti-Terror-Operation im Nordirak und in Nordsyrien durch. Seit Tagen hatte sich Kılıçdaroğlu hierzu nicht geäußert und auf Stumm geschaltet. Er war schlichtweg abwesend, während die Parlamentsarmee von Mustafa Kemal Atatürk mit modernsten Waffen, Kommunikationssystemen und einer außerordentlich geschickten diplomatischen wie militärischen Taktik, die völkisch-kurdische PKK in den Nachbarländern verfolgt und in die Schranken verweist.

Diese Armee konnte binnen weniger Stunden eine Vielzahl der Infrastruktur zerstören, die von der PKK, deren syrischen Schwesterorganisationen YPG, PYD und SDF benutzt werden. Damit hat man auch den Geldhahn langanhaltend zugedreht.

Vor einem Tag wurde eine unbemannte türkische Aufklärungsdrohne beim Einsatz von einer US-amerikanischen F-16 über Nordsyrien abgeschossen. Daraufhin flogen nicht nur türkische Kampfdrohnen, sondern türkische F-16 Kampfflugzeuge Einsätze in diesem Gebiet.

Heute erklärte Selçuk Bayraktar, CEO der Baykar und Konstrukteur von Drohnen, dass der Vogel abgeschossen sei, man selbst sich aber an den Flug erinnern könnte.

Kuş ölür, sen uçuşu hatırla…

Dann betritt Kemal Kılıçdaroğlu die Bühne, nackt! Die Illusion, all die Ideale verflogen! Er faselt irgend etwas von abgeschossenen Flugobjekten, gekaperten Schiffen, die man aus dem Ausland wahrnehme, statt von der türkischen Regierung. Dann poltert er los, weshalb die Regierung sich dem Wohlwollen der Mächte beuge etc..

Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız.

Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız.

Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz.

ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor.… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2023

Noch einmal: Kılıçdaroğlu vermeidet tunlichst die Dreibuchstaben-Organisationen beim Namen zu nennen. Er spricht zwar von Terror und verurteilt diese auch, aber die drei Buchstaben wollen einfach nicht aus seinem Mund fallen. Und wenn das Nationalparlament der Parlamentsarmee das Mandat zum Auslandseinsatz erteilt, um die innere wie äußere Sicherheit des Landes aufrechtzuerhalten, heißt der erste der sich dem entgegenstellt, Kemal Kılıçdaroğlu.

Er ist auch der erste, der einen Einsatz mit all seinen Folgen kaputtredet, aber nie der erste, der diesen Einsätzen die Daumen drückt. Vielleicht sollte ein Bürger in Ankara geschwind mal in der CHP-Zentrale vorbeischauen und mir sagen, ob die türkische Fahne am Gebäude auf Halbmast steht. Ich ahne nämlich nichts gutes!

