Gaza – Nach Angaben der Hamas wurden bei israelischen Luftangriffen auf Flüchtlingskonvois, die aus Gaza-Stadt flohen, 70 Menschen, zumeist Frauen und Kinder, getötet. Über 200 seien bei dem Angriff verletzt worden.

Nach Angaben des Medienbüros der Hamas wurden die Fahrzeuge auf dem Weg von Gaza-Stadt nach Süden an drei Stellen getroffen. Es war nicht sofort klar, wer das Ziel der Luftangriffe war oder ob sich unter den Passagieren Kämpfer befanden.

Das israelische Militär hat am Freitag im Vorfeld einer befürchteten israelischen Bodenoffensive die Evakuierung aller Hunderttausenden in Gaza-Stadt lebenden Zivilisten angeordnet. Die Anweisung erfolgte, nachdem die Vereinten Nationen nach eigenen Angaben eine Warnung Israels erhalten hatten, 1,1 Millionen Menschen im Norden des Gazastreifens innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren.

Das israelische Militär bombardierte den von der Hamas regierten Gazastreifen mit Luftangriffen und blockierte im Vorfeld einer möglichen Bodeninvasion die Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Strom, während die Palästinenser versuchten, sich mit Vorräten einzudecken.

Internationale Hilfsorganisationen warnten vor einer Verschärfung der humanitären Krise, nachdem Israel die Einfuhr von Hilfsgütern aus Ägypten für die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens verhindert hatte. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat auf beiden Seiten mindestens 2.800 Menschenleben gefordert, seit die Hamas am 7. Oktober einen beispiellosen Überraschungsangriff startete.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat der Hamas die Vernichtung geschworen. Netanjahu sprach diese Drohung in einer landesweit im Fernsehen übertragenen Ansprache am Freitagabend aus.

„Dies ist erst der Anfang“, sagte Netanjahu. „Wir werden diesen Krieg stärker denn je beenden.“

„Wir werden die Hamas zerstören“, fügte er hinzu und sagte, Israel habe breite internationale Unterstützung für die Operation.

An Israeli strike on a convoy of civilians heading from northern Gaza to central Gaza killed 70 people and injured 200 others, according to the Palestinian government press office.

